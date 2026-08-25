India ridică restricțiile la exporturile de grâu; o veste bună pentru oferta mondială afectată de război

India, al doilea cel mai mare producător mondial de grâu, a anunțat luni că a decis să ridice restricțiile în vigoare de mai mulți ani privind exporturile de grâu, o mișcare care ar putea îmbunătăți aprovizionarea globală supusă la presiuni din cauza escaladării atacurilor dintre Rusia și Ucraina, transmite Bloomberg.

Autoritățile de la New Delhi au decis să oprească exporturile de grâu în luna iulie 2022 și le-au reluat, doar parțial, la începutul acestui an, când au impus o limită de doar cinci milioane de tone pe an.

Conform notificărilor emise luni de Direcția Generală de Comerț Exterior, guvernul de la New Delhi permite exporturile de grâu, inclusiv de soiul durum, precum și de făină și alte produse asociate.

Exporturile de grâu ale Indiei ar putea reduce presiunile asupra aprovizionării în țările dependente de importuri din Asia, Africa și Orientul Mijlociu, într-un moment în care o intensificare a atacurilor asupra navelor comerciale și a porturilor din Marea Neagră a perturbat livrările de cereale ale Rusiei și Ucrainei, doi dintre cei mai importanți exportatori mondiali. Conflictul din Marea Neagră a dus cotațiile futures la grâu, la bursa de la Chicago, la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

Ultima recoltă de grâu a Indiei a urcat până la un nivel record de 120,6 milioane de tone. Cu toate acestea, guvernul de la New Delhi a interzis practic exporturile de grâu din 2022, anul în care a început invazia rusească în Ucraina, invocând preocupări legate de asigurarea securității alimentare.