Ucraina ar putea reduce suprafață însămânțată în 2027 cu 25%, pe fondul diminuării exporturilor de cereale

Campania de însămânțări a Ucrainei din 2027 este în pericol, deoarece fermierii ar putea să nu aibă fonduri pentru a semăna noi culturi, în contextul în care blocada porturilor de la Marea Neagră impusă de Rusia a redus drastic exporturile de cereale, au declarat joi pentru Reuters mai mulți oficiali ucraineni.

Ucraina este unul dintre principalii producători mondiali de cereale și semințe oleaginoase, cu exporturi anuale de 60 de milioane de tone, în principal porumb și grâu.

”Există riscul ca suprafața însămânțată pentru următoarea recoltă să scadă cu cinci până la șapte milioane de hectare”, a informat Ministerul Agriculturii de la Kiev într-un comunicat.

Ucraina a semănat aproximativ 20 de milioane de hectare de cereale și semințe oleaginoase pentru recolta din 2026, dominată de grâu, porumb și floarea-soarelui.

Însă atacurile rusești cu rachete și drone au oprit practic exporturile agricole ucrainene prin porturile adânci din regiunea Odesa, care anterior au gestionat până la 90% din totalul livrărilor.

Exporturile de cereale ale Ucrainei au scăzut luna aceasta, rutele feroviare și fluviale neputând acoperi pierderea capacității portuare de export.

Joi, operatorul feroviar ucrainean Ukrzaliznytsia a informat că, de la începutul lunii august și până în prezent, livrările de cereale la export au totalizat 574.000 de tone, în scădere cu 60% față de aceeași perioadă a lunii trecute. Această cantitate a inclus

170.000 de tone expediate către porturile ucrainene de la Dunăre și 343.200 de tone transportate către punctele de trecere a frontierei occidentale, a precizat Ukrzaliznytsia.

Operatorul feroviar a subliniat că poate transporta aproximativ un milion de tone de cereale pe lună către frontierele terestre pentru export și 500.000 de tone către porturile dunărene. Comparativ, porturile adânci din regiunea Odesa pot gestiona, în fiecare lună, exporturi de până la șase milioane de tone de cereale.

De asemenea, datele Ministerului Agriculturii arată că Ucraina a exportat doar 539.000 de tone de cereale în perioada cuprinsă între 1 și 21 august, comparativ cu 1,73 milioane în aceeași perioadă a anului trecut.

Oficialii feroviari ucraineni spun că exporturile via porturile de la Dunăre ar putea crește, așa cum s-a întâmplat în primii ani ai războiului, dar lipsa avelor și alertele frecvente de raid aerian împiedică operațiunile.

”Putem expedia 500.000 de tone către porturile de la Dunăre… dar principala problemă este disponibilitatea navelor pentru încărcare”, a declarat Valeri Tkacev, director adjunct al departamentului comercial de la Ukrzaliznytsia, în cadrul unei conferințe online. Datele companiei arată că doar nouă vagoane de marfă au fost descărcate în porturile dunărene după miezul nopții, din cauza alertelor de raid aerian care au fost în vigoare pentru cea mai mare parte a acestei perioade.

Ucraina are două porturi principale pe Dunăre, Izmail și Reni, dar niciun vagon cu cereale nu a fost descărcat la Reni în ultimele 24 de ore, deoarece nu erau nave disponibile pentru încărcare.

Miercuri, traderii și analiștii au declarat pentru Reuters că până la 70 de nave așteptau lângă Canalul Sulina pentru accesul în porturile ucrainene de unde să încarce cereale destinate exportului, lipsa piloților și prioritatea acordată altor mărfuri creând perioade lungi de așteptare.