Industria auto americană îi cere lui Donald Trump să menţină restricţiile împotriva producătorilor auto chinezi

Marile organizaţii din industria auto din Statele Unite au cerut guvernului american să menţină restricţiile care împiedică producătorii auto chinezi să intre pe piaţa americană, potrivit unei scrisori consultate de Reuters. Solicitarea ar putea complica summitul planificat între preşedintele Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping.

Grupurile au exprimat ”îngrijorări serioase” privind eforturile Chinei de a domina producţia auto globală şi de a obţine acces pe piaţa americană.

”Aceste acţiuni reprezintă o ameninţare directă la adresa competitivităţii globale a Americii, securităţii naţionale şi bazei industriale auto”, se arată în scrisoare.

Cele cinci organizaţii care reprezintă producătorii auto, dealerii şi furnizorii de componente au cerut menţinerea unei reglementări de securitate cibernetică adoptate de Departamentul Comerţului pentru 2025, care în practică împiedică aproape toate vehiculele chinezeşti să fie vândute în Statele Unite.

Ambasada Chinei la Washington a respins criticile, afirmând că automobilele fabricate în China sunt populare pe plan global nu datorită unor ”practici incorecte”, ci datorită inovaţiei tehnologice şi calităţii ridicate.

”Piaţa Chinei a fost deschisă companiilor auto din întreaga lume, inclusiv celor americane, care au beneficiat pe deplin de oportunităţile oferite de această piaţă vastă”, a transmis ambasada.

Scrisoarea industriei auto critică şi decizia Canadei de a permite accesul unor vehicule chinezeşti pe piaţa sa.

Donald Trump este aşteptat să viziteze China începând cu 31 martie, într-un moment în care cele mai mari două economii ale lumii încearcă să menţină stabilitatea relaţiilor bilaterale, după o perioadă tensionată marcată de tarifele comerciale impuse de Washington şi de restricţiile Chinei asupra exporturilor de pământuri rare.

Organizaţiile auto americane au avertizat şi asupra posibilităţii ca producătorii chinezi să încerce să ocolească restricţiile prin deschiderea de fabrici în Statele Unite.

”Distorsiunile de piaţă şi riscurile pentru industria auto americană sunt fundamental aceleaşi, indiferent dacă aceste vehicule sunt importate sau produse pe plan intern”, se mai arată în scrisoare.

În ianuarie, Trump declara că ar fi dispus să accepte ca producătorii auto chinezi să construiască fabrici în Statele Unite.

”Dacă vor să vină şi să construiască o fabrică aici, să angajeze oameni din comunitate, eu sunt de acord cu asta”, a spus el într-un discurs susţinut la Detroit Economic Club.

În decembrie, organizaţia Alliance for Automotive Innovation, care reprezintă companii precum General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai şi Stellantis, avertiza că ”China reprezintă o ameninţare clară şi prezentă pentru industria auto din Statele Unite” şi cerea Washingtonului să împiedice deschiderea de fabrici în SUA de către producători auto şi companii de baterii susţinute de statul chinez.