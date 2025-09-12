INS: 24.609 locuințe au fost date în folosință în primul semestru din 2025

Un număr de 24.609 locuințe au fost date în folosință în primul semestru al acestui an, în scădere cu 1.327 locuințe față de perioada similară din 2024, conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică.

Pe medii de rezidență, în primul semestru al anului, cele mai multe locuințe au fost date în folosință în mediul urban, ca pondere reprezentând 55,2% din total. Repartiția pe surse de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că, în semestrul I din 2025, față de semestrul I al anului trecut, a scăzut atât numărul locuințelor realizate din fonduri private (-1.270 locuințe), cât și numărul celor realizate din fonduri publice (-57 locuințe).

Distribuția în profil regional în semestrul I al anului 2025 față de semestrul I de anul trecut, pune în evidență o scădere a numărului de locuințe terminate, în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-575 locuințe), Vest (-398), București-Ilfov (-239), Sud-Est (-212), Sud-Muntenia (-200), Sud-Vest Oltenia (-140).

În trimestrul al doilea al acestui an, numărul locuințelor date în folosință a fost de 13.647 locuințe, în scădere cu 929 locuințe, față de aceeași perioadă din 2024.

Pe medii de rezidență, în trimestrul al doilea al anului, cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban (52,9%).

Potrivit INS, repartiția pe fonduri de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că, în trimestrul doi din 2025, față de primul trimestru din 2024, a scăzut numărul locuințelor realizate atât din fonduri private cu 764 locuințe, cât și din fonduri publice cu 165 locuințe.

Distribuția în profil regional în trimestrul doi din 2025 comparativ cu același interval al anului trecut, evidențiază scăderea numărului locuințelor terminate în următoarele regiuni de dezvoltare: București-Ilfov (-896 locuințe), Centru (-589), Sud-Vest Oltenia (-216), Vest (-55), Sud-Muntenia (-38) și Sud-Est (-32). Creșteri ale numărului de locuințe terminate s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est (+459 locuințe) și Nord-Vest (+438).