INS: 557.319 de sosiri ale turiștilor în Capitală, în primele patru luni din 2026

Numărul de sosiri ale turiștilor în București a fost, în primele patru luni din 2026, de 557.319, cel mai mare număr de sosiri fiind înregistrat în martie, respectiv 155.794, iar cel mai mic în ianuarie – 124.020, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Potrivit INS, cele mai multe sosiri, respectiv 463.122 (83% din total), au fost consemnate în hoteluri, urmate de apartamente și camere de închiriat, cu 77.511 sosiri (14% din total).

În ceea ce privește înnoptările, numărul acestora a fost, în perioada ianuarie-aprilie 2026, de 1.146.632, cele mai multe fiind în luna martie 316.692 și cele mai puține în ianuarie – 246.476.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a variat în perioada menționată între 35,6%, în ianuarie, și 42,6%, în martie.

Conform INS, la nivel național, în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) din România au fost înregistrate 3,166 milioane sosiri turiști, în primele patru luni ale acestui an, în timp ce numărul de înnoptări a fost de 5,969 milioane.