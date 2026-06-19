INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 2,9%, în primele patru luni ale anului

Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) au scăzut în termeni nominali cu 2,9% în primele patru luni ale anului în curs, raportat la perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit statisticii oficiale, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali, pe ansamblu, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut din cauza scăderilor înregistrate în: industria bunurilor de uz curent (-8,3%), industria bunurilor intermediare (-2,6%), industria bunurilor de capital (-2,5%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (-1,3%).

În luna aprilie, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) au scăzut, în termeni nominali, atât față de luna martie 2026 cu 14,3%, cât și față de luna aprilie 2025 cu 3,4%.

De asemenea, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, pe ansamblu, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor intermediare (-18,4%), industria bunurilor de capital (-12,8%), industria bunurilor de uz curent (-10,3%) și în industria bunurilor de folosință îndelungată (-7,7%).

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent (-13,8%), industria bunurilor de capital (-5,7%) și în industria bunurilor de folosință îndelungată (-1,5%). Industria bunurilor intermediare a crescut cu 3,4%.