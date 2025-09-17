INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total au crescut cu 6%, în termeni nominali, în primele şapte luni

Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut, în primele şapte luni ale anului, în termeni nominali, cu 6%, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

„Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali, pe ansamblu, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024 cu 6% datorită creşterilor înregistrate în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+12,4%), industria bunurilor de uz curent (+9%), industria bunurilor intermediare (+6,3%) şi industria bunurilor de capital (+5%)”, arată datele INS.

Iulie 2025 comparativ cu iunie 2025

Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, pe ansamblu, cu 3,2% datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+8,9%), industria bunurilor intermediare (+4,9%), industria bunurilor de uz curent (+4%) şi în industria bunurilor de capital (+1,8%).

Iulie 2025 comparativ cu iulie 2024

Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali, în luna iulie 2025, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 12,6% datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+18,9%), industria bunurilor intermediare (+15,5%), industria bunurilor de uz curent (+14,7%) şi în industria bunurilor de capital (+10,5%).