INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total au crescut, în termeni nominali, cu 5,2%, în primele nouă luni

Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă), au crescut, în termeni nominali, cu 5,2%, în primele nouă luni, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

”Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali, pe ansamblu, în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2024 cu 5,2% datorită creşterilor înregistrate în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+9,5%), industria bunurilor de uz curent (+7,9%), industria bunurilor intermediare (+5,8%) şi industria bunurilor de capital (+4,3%)”, arată datele INS.

Septembrie 2025 comparativ cu august 2025

Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, pe ansamblu, cu 43,2% datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor de capital (+62,3%), industria bunurilor de uz curent (+23,9%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+23%) şi în industria bunurilor intermediare (+19,6%).

Septembrie 2025 comparativ cu septembrie 2024

Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 9,3% datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor de capital (+11,4%), industria bunurilor de uz curent (+8,5%) şi în industria bunurilor intermediare (+6,6%).

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată a scăzut cu 0,6%.