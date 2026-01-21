INS: Creșteri de peste 8% ale lucrărilor în construcții, în primele 11 luni din 2025

Datele oficiale arată că, în intervalul 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, ca serie brută, volumul lucrărilor în construcții s-a majorat, pe total, cu 8,5%, datorită lucrărilor de reparații capitale (+48%) și lucrărilor de construcții noi (+6,1%). Pe de altă parte, lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 4,4%.

Pe obiecte de construcții, s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale (+13,3%), clădirile nerezidențiale (+11,5%) și la construcțiile inginerești (+5,7%).

Potrivit sursei citate, ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții s-a majorat, la 11 luni din 2025, cu 8,7%, comparativ cu intervalul similar din 2024, pe fondul activităților din lucrările de reparații capitale (+48,6%) și lucrărilor de construcții noi (+6,8%). În schimb, lucrările de întreținere și reparații curente s-au diminuat cu 5,7%.

În ceea ce privește obiectele de construcții, s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale (+11,9%), clădirile nerezidențiale (+9,1%) și la construcțiile inginerești (+8,5%).

La nivel comparativ noiembrie 2025 – noiembrie 2024, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a scăzut, pe total, cu 1,9%, iar pe elemente de structură, lucrările de întreținere și reparații curente s-au diminuat cu 9,1%, în timp ce lucrările de construcții noi, cu 5,7%. În același timp, lucrările de reparații capitale au crescut cu 34,2%, de la o lună la alta.

Raportat la obiecte de construcții, construcțiile inginerești au scăzut cu 16,5%, însă clădirile rezidențiale și clădirile nerezidențiale au crescut 21,4%, respectiv cu 19,4%.

Ca serie ajustată, în noiembrie 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 0,4%, față de noiembrie 2024, iar pe elemente de structură, creșterea este evidențiată la lucrările de reparații capitale (+42,7%). La polul opus s-au aflat lucrările de întreținere – cu o scădere de 7,1%, precum și reparațiile curente și lucrările de construcții noi, cu un recul de 3,4%.

De asemenea, pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile rezidențiale (+23,6%) și la clădirile nerezidențiale (+21,8%). Construcțiile inginerești au scăzut cu 10,9%.

Conform INS, în noiembrie 2025 vs cu octombrie 2025, volumul lucrărilor de construcții a scăzut atât ca serie brută (-2,7%), cât și ca serie ajustată (-5,8%).