INS: Economia României a crescut cu 0,8%, în 2025

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2025, date semidefinitive, a fost de 1.929,930 miliarde lei prețuri curente, în creștere, în termeni reali, cu 0,8% față de anul 2024, conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu varianta provizorie, în varianta semidefinitivă, PIB – în termeni nominali – estimat pentru anul 2025 este mai mare cu 0,7%.

Potrivit INS, în anul 2025, agricultura, silvicultura și pescuitul nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (+0,2%), iar volumul de activitate a crescut cu 0,3 puncte procentuale (de la 106,6% la 106,9%).

În ambele variante, industria nu a contribuit la creșterea PIB (0,0%), iar volumul de activitate în sector a crescut cu 0,1 puncte procentuale (de la 99,8% la 99,9%). Contribuția sectorului construcțiilor au urcat de la +0,5% la +0,7%, iar volumul de activitate nu s-a modificat între cele două estimări (106,9%).

Pe de altă parte, contribuția sectorului de reparare autovehiculelor și motocicletelor, transport și depozitare, și cel de hoteluri și restaurante a coborât de la 0,0% la -0,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -0,2 puncte procentuale (de la 99,8% la 99,6%).

Informațiile și comunicațiile nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (+0,3%), iar volumul de activitate a crescut cu 0,2 puncte procentuale (de la 104,1% la 104,3%), informează INS.

Intermedierile financiare și asigurările nu au contribuit la creșterea PIB în cele două estimări (0,0%), iar volumul de activitate a crescut cu 0,3 puncte procentuale (de la 99,0% la 99,3%) în timp ce tranzacțiile imobiliare au avut o contribuție în creștere ușoară, de la 0,0% la +0,1%, iar volumul de activitate nu s-a modificat între cele două estimări (100,6%).

Volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu 0,5 puncte procentuale în varianta semidefinitivă comparativ cu varianta provizorie, de la 100,9% la 100,4%.

Pe categorii de utilizări, în anul 2025, pentru consumul final al gospodăriilor populației a avut aceeași contribuție la creșterea PIB în ambele variante (+0,3%), iar volumul indicatorului nu s-a modificat între cele două estimări (100,5%). Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice a avut o contribuția în scădere de la +0,1% la -0,5% între cele două estimări, ca urmare a modificării volumului său cu -7,1 puncte procentuale (de la 101,0% la 93,9%). Formarea brută de capital fix a înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB în ambele variante (+0,9%), iar volumul indicatorului a crescut cu 0,2 puncte procentuale (de la 103,4% la 103,6%).

Potrivit INS, seriile de date aferente perioadei 2018-2023 au fost revizuite în conformitate cu cerințele Eurostat, iar datele semidefinitive pentru anul 2025 au fost revizuite ca urmare a îmbunătățirilor metodologice și a revizuirilor de rutină.

Datele definitive privind Produsul Intern Brut pentru anul 2025 vor fi publicate pe 11 octombrie 2027, conform calendarului INS.