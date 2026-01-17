INS: Exportul de energie electrică al României a crescut cu 32,8%, în primele 11 luni din 2025, în timp ce importul a urcat cu 37,4%

Exportul de energie electrică al României a crescut cu 32,8%, în primele 11 luni din 2025, la 13,091 miliarde kWh, în timp ce importul a urcat cu 37,4%, la 16,807 miliarde kWh, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

”În primele 11 luni din 2025, resursele de energie electrică au fost de 63,236 miliarde kWh, în creştere cu 3,036 miliarde kWh faţă de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024. Producţia din termocentrale a fost de 15,561 miliarde kWh, în scădere cu 166,8 milioane kWh (-1,1%). Producţia din hidrocentrale a fost de 11,001 miliarde kWh, în scădere cu 2,408 miliarde kWh (-18%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 10,024 miliarde kWh, în creştere cu 132,2 milioane kWh (+1,3%)”, arată datele INS.

Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, a fost de 5,403 miliarde kWh, în scădere cu 209,5 milioane kWh faţă de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 4,438 miliarde kWh, în creştere cu 1,111 miliarde kWh faţă de aceeaşi perioadă.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 45,652 miliarde kWh, cu 0,7% mai mic faţă de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024, consumul final de energie electrică în economie şi iluminatul public au scăzut cu 1,1% fiecare, iar consumul populaţiei a crescut cu 0,4%.

Exportul de energie electrică a fost de 13,091 miliarde kWh, în creştere cu 3,231 miliarde kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 4,492 miliarde kWh, în creştere cu 139,7 milioane kWh.

Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, au totalizat 31.014.100 tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 1.237.200 tep faţă de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024.

Producţia internă a însumat 15.088.100 tep, în scădere cu 388.400 tep (-2,5%) faţă de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024, iar importul a fost de 15.926.000 tep, în creştere cu 1.625.600 tep (+11,4%).