INS: O pondere de 89,1% dintre gospodăriile din România au acces la rețeaua de Internet, în 2025

Ponderea gospodăriilor care au acces la rețeaua de internet a ajuns, în acest an, la 89,1%, în creștere cu 0,5 puncte procentuale față de situația din 2024, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în anul 2025, în mediul urban, 92,6% dintre gospodării sunt conectate la Internet, cu 7,8 puncte procentuale mai mult decât ponderea de 84,8% a gospodăriilor din mediul rural.

În profil teritorial, conectarea la Internet a fost mai răspândită în cadrul gospodăriilor din regiunea București-Ilfov (92,8% gospodării au acces la Internet de acasă), urmată de regiunile Centru (91,1%) și Vest (90,2%).

Pe de altă parte, cele mai mici ponderi ale gospodăriilor conectate la Internet sunt înregistrate în regiunile Sud-Est (85,7%), Sud-Muntenia (87,2%) și Sud-Vest Oltenia (87,8%).

Potrivit sursei citate, cea mai mare pondere a gospodăriilor cu acces la Internet se întâlnește în rândul gospodăriilor cu trei sau mai multe persoane (99,1%). Față de anul 2024, cea mai mare creștere s-a înregistrat în rândul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană (+1,8%), iar cea mai mică majorare la gospodăriile formate din două persoane (+0,2 puncte procentuale).

Datele INS relevă faptul că, din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 ani, ponderea persoanelor care utilizează sau au utilizat vreodată internetul a fost de 95,1%, în creștere cu 0,4 puncte procentuale, de la un an la altul, din care 98% au utilizat internetul în ultimele trei luni.

Raportat la frecvența utilizării internetului, dintre persoanele între 16 și 74 ani care au navigat online în ultimele trei luni, 77% au făcut asta de mai multe ori pe zi, iar 17,6% o dată pe zi sau aproape în fiecare zi.

Pe regiuni de dezvoltare, cea mai mare pondere a persoanelor din aceeași categorie de vârstă care utilizează sau au utilizat vreodată internetul a fost de 98,2% în regiunea București-Ilfov, urmată de regiunile Centru – cu 96,8% și Vest (96,5%). La polul opus se află regiunea Sud-Est, cu 92,9%.

Statistica arată că ponderile persoanelor care utilizează internetul descresc odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, în anul 2025, ponderea persoanelor care utilizează sau au utilizat vreodată internetul din grupa de vârstă 16-34 ani a fost de 99%, în timp ce pentru grupa de vârstă cuprinsă între 55 și 74 ani a atins valoarea de 88,7%.

La nivelul anului 2024, dintre cele 27 de state-membre ale Uniunii Europene (UE), în 16 țări ponderea persoanelor în vârstă de 16-74 ani care au utilizat internetul în ultimele 12 luni a depășit media europeană, cea mai mare pondere înregistrându-se în Danemarca (100%).

Celelalte 11 țări au raportat ponderi inferioare mediei UE, situată la 93,7%, Malta aflându-se imediat sub aceasta (93,5%), distribuția încheindu-se cu Croația, care ocupă ultima poziție cu 84,6%.

Tot în anul precedent, în România s-a înregistrat o creștere a utilizării internetului, în ultimele 12 luni, în rândul persoanelor din categoria de vârstă 16-74 ani, cu 2,4 puncte procentuale.