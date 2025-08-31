INS: Producția de cărbune a scăzut cu 2,9% în primul semestru din 2025; importurile s-au redus cu 60,7%

Producția de cărbune a României s-a cifrat în primele șase luni din 2025 la 902.400 tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2,9% mai mică (minus 27.400 tep) față de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Importurile de cărbune au fost, în perioada menționată, de 38.900 tep, în scădere cu 60.100 tep (minus 60,7%) în comparație cu ianuarie – iunie 2024.

Dinamica producției de cărbune, cât și importurile sunt prevăzute în scădere până în 2027, pe măsură ce alte capacități de producție de energie vor fi puse în funcțiune, urmând să de diminueze cu 11,4%, respectiv cu 24,5%, conform estimărilor din ultima Prognoză a echilibrului energetic, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP).

Astfel, conform CNSP, producția de cărbune este estimată pentru 2025 la 1,718 milioane tep (minus 10,5%), în 2026 la 1,555 milioane tep (minus 9,5%) și în 2027 la 1,432 milioane tep (minus 7,9%).

Importurile sunt preconizate în scădere în 2025 cu 20,5%, la 164.000 tep, în 2026 cu 26,3%, la 121.000 tep, iar în 2027 cu 34,4%, la 79.000 tep.