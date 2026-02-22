INS: Producția de țiței a României a scăzut cu 7,6%, în 2025; importurile s-au majorat tot cu 7,6%

România a produs, în 2025, o cantitate de țiței de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 202.600 tep mai mică (-7,6%) față de cea înregistrată în anul anterior, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Importurile de țiței au totalizat, în intervalul analizat, 8,894 milioane tep, cu 631.200 tep peste cele consemnate în 2024 (+7,6%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de țiței ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2025, CNSP estima o cantitate de țiței de 2,74 milioane tep (-2,8%, comparativ cu anul anterior), în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) și în 2027 de 2,63 milioane tep (-1,9%).

Potrivit CNSP, această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție.

Importul de țiței era preconizat în urcare cu 10,4% în 2025, la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026, la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027.