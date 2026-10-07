INS: Sosirile și înnoptările turiștilor în România, în creștere cu 9%, și respectiv, 10,2%, în august

Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au crescut cu 9% și, respectiv, cu 10,2%, în luna august 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate miercuri.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna august 2026 au însumat 2,269 milioane persoane, în creștere cu 9% față de cele din luna august 2025.

Din numărul total de sosiri, în luna august 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 84,8%, iar sosirile turiștilor străini 15,2%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna august 2026 au însumat 5,641 milioane, în creștere cu 10,2% față de cele din luna august 2025.

Din numărul total de înnoptări, în luna august 2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 87,9%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 12,1%.

Potrivit INS, durata medie a șederii în luna august 2026 a fost de 2,6 zile la turiștii români și de 2 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna august 2026, a fost de 45,2% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în creștere cu 1,5 puncte procentuale față de luna august 2025.

În primele opt luni ale acestui an, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au însumat 9,756 milioane persoane, în creștere cu 0,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din numărul total de sosiri, în perioada menționată, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 81%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 19%.

Statistica oficială mai arată că înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie-31 august 2026 au însumat 21,184 milioane, în creștere cu 0,1% față de cele din perioada similară din 2025.

Din numărul total de înnoptări, în perioada menționată, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 82%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 18%.

Durata medie a șederii, în primele opt luni ale acestui an, a fost de 2,2 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 1 ianuarie-31 august 2026, a fost de 29,3% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 1,6 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe județe, în intervalul menționat, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în: Constanța (1,862 milioane persoane), Municipiul București (1,268 milioane persoane) și Brașov (878.300 persoane). Înnoptările turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat, în aceeași perioadă, valori mai mari în: Constanța (5,758 milioane), Municipiul București (2,597 milioane) și Brașov (1,687 milioane).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada menționată, au provenit din: Germania (181.400 persoane), Italia (148.300 persoane) și SUA (122.400 persoane).

INS precizează că eșantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate/clasificate, descărcată de pe website-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru Turism, la data de 10 iunie 2026.

Lista cuprindea 16.347 structuri cu peste 10 locuri pat, din care: 9.523 structuri de cazare și 6.824 apartamente și camere de închiriat.