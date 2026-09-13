INS: Transportul aerian de pasageri a crescut cu 7,8% în trimestrul al doilea din 2026

Numărul pasagerilor care au călătorit cu avionul a crescut, în trimestrul al doilea al acestui an, cu 7,8% comparativ cu perioada similară din 2025, la 7.730.600 pasageri, de la 7.173.400, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă București, cu 2.156.200 pasageri îmbarcați și 2.134.700 debarcați, Avram Iancu Cluj-Napoca, cu 489.900 pasageri îmbarcați și 478.700 debarcați, și Aeroportul Internațional Iași, cu 266.700 pasageri îmbarcați și 263.200 debarcați.

În transportul internațional de pasageri, primele zece aeroporturi de origine (de unde au provenit pasagerii debarcați în România), stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, au fost: Londra Luton (252.778 pasageri), Milano Bergamo (188.735 pasageri), Istanbul Internațional (121.643 pasageri), Bruxelles Charleroi (120.880 pasageri), Roma Fiumicino (111.291 pasageri), Barcelona (86.348 pasageri), Madrid Barajas (85.272 pasageri), Bologna (84.962 pasageri), Memmingen (84.520 pasageri), Dortmund (84.379 pasageri).

În ceea ce privește îmbarcările, cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru: Londra Luton (251.456 pasageri), Milano Bergamo (190.283), Istanbul Internațional (119.877), Bruxelles Charleroi (117.992 pasageri), Roma Fiumicino (111.480), Barcelona (88.339), Memmingen (87.409), Viena (87.281), Bologna (85.643), Dortmund (85.218 pasageri), Munchen (84.216), Madrid Barajas (83.498), Paris Beauvais (79.902 pasageri).

Principalele țări (după aeroportul de origine) de unde au sosit pasagerii curselor aeriene regulate debarcați în România au fost: Italia – 756.225 pasageri, Germania – 454.076 pasageri, Regatul Unit – 446.454 pasageri, Spania – 345.131 pasageri, Franța – 221.579 pasageri, Turcia – 160.967 pasageri, Belgia – 136.259 pasageri,Țările de Jos – 109.824 pasageri, Grecia – 108.263 pasageri.

După țara de destinație, cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Italia (767.100 pasageri), Germania (466.523 pasageri), Regatul Unit (445.411 pasageri), Spania (346.549 pasageri), Franța (222.421 pasageri), Turcia (163.815 pasageri), Belgia (133.800 pasageri), Grecia (124.307 pasageri), Țările de Jos (110.729 pasageri), Polonia (106.123 pasageri) și Austria (87.281 pasageri).

În transportul intern, cele mai însemnate ponderi au fost înregistrate pentru aeroporturile Henri Coandă București, care a înregistrat 49,8% din numărul total de pasageri îmbarcați, Avram Iancu Cluj-Napoca, cu 18%, și Traian Vuia-Timișoara, cu 14,6%.