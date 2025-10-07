INS: Veniturile medii lunare au fost de 9.502 lei/gospodărie în trimestrul II din 2025, iar cheltuielile de 8.042 lei

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.824 lei pe o persoană, iar cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost, în termeni nominali, de 8.042 lei pe o gospodărie, 3.237 lei pe o persoană și au reprezentat 84,6% din veniturile totale, conform datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,7%, iar cele pe o persoană cu 16,8%, în timp ce cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 16,2%, iar cele pe o persoană s-au majorat cu 17,3%.

Potrivit INS, veniturile bănești medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, de 8.928 lei lunar pe o gospodărie (3.593 lei pe o persoană), în creștere cu 4,1% față de trimestrul I 2025, iar veniturile în natură de 574 lei lunar pe o gospodărie (231 lei pe o persoană), în creștere cu 0,8% față de trimestrul I 2025.

Salariile brute și alte drepturi salariale au fost de 6.564 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (69,1% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere față de trimestrul I 2025 cu 0,7 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.844 lei lunar pe o gospodărie (19,4% în trimestrul II 2025, respectiv, 20,5% în trimestrul I 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât și veniturile în natură de 574 lei lunar pe o gospodărie (6% în trimestrul II 2025, respectiv, 6,2% în trimestrul I 2025). Veniturile în natură sunt formate din valoarea veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiari de prestații sociale (1,2% în trimestrul II 2025, respectiv, 1,1% în trimestrul I 2025) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (4,8% în trimestrul II 2025, respectiv, 5,1% în trimestrul I 2025).

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban, în trimestrul II 2025, a fost de 11.091 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4.572 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul II 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute și a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 75,2%, mai mare cu 15,7 puncte procentuale față de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 22,4%, mai mare cu 4,9 puncte procentuale față de cea din mediul urban.

Conform INS, ponderea veniturilor în natură a fost de 10,1% în mediul rural, de 3 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Cheltuielile bănești medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, de 7.580 lei pe o gospodărie (3.051 lei pe o persoană), mai mari cu 5,3% față

de trimestrul I 2025.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost, în medie, de 463 lei lunar pe o gospodărie (186 lei pe o persoană), în scădere cu 1% față de trimestrul I 2025.

În trimestrul II 2025, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii), de 4.779 lei lunar pe o gospodărie (59,4%), și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor, de 2.734 lei pe o gospodărie (34%). Cheltuielile legate de producția gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost, în trimestrul II 2025, de 185 lei pe o gospodărie (2,3%).

INS menționează că mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.383 lei, mai mari de 1,4 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.868 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 37,1% în cheltuielile totale, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 10,6% în cheltuielile totale, de 3,9 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice în valoare de 1.592 lei pe o gospodărie au deținut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (33,3%). Acestea sunt urmate, ca mărime, de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 657 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 13,7%, de cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 391 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 8,2% în cheltuielile totale de consum medii lunare și de cele pentru transport în valoare de 337 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,1% în cheltuielile totale de consum medii lunare.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populației a fost înregistrat la cheltuielile pentru educație, de numai 31 lei pe o gospodărie (0,7% din cheltuielile totale de consum medii lunare).