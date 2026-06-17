Inteligenţa artificială ar putea crea o nouă piaţă globală de mărfuri: puterea de calcul devine activ tranzacţionabil

O companie americană propune transformarea puterii de calcul necesare inteligenţei artificiale într-o marfă financiară care să poată fi cumpărată şi vândută la bursă, similar petrolului, gazelor naturale sau cerealelor, transmite CNBC.

Silicon Data, o firmă care monitorizează costurile utilizării procesoarelor grafice (GPU) în centrele de date şi serviciile cloud, a anunţat un parteneriat cu CME Group, cel mai mare operator de pieţe de derivate din lume, pentru lansarea primelor contracte futures bazate pe puterea de calcul pentru inteligenţă artificială.

Contractele sunt încă în aşteptarea aprobării autorităţilor de reglementare, însă interesul investitorilor este deja ridicat. La scurt timp după anunţ, mai multe firme de administrare a activelor au depus documentaţia pentru lansarea unor fonduri tranzacţionate la bursă (ETF-uri) care să urmărească evoluţia acestor contracte.

Ideea porneşte de la faptul că firmele care dezvoltă inteligenţă artificială depind de puterea de calcul aproape la fel cum companiile aeriene depind de combustibilul pentru avioane.

Majoritatea companiilor nu deţin propriile procesoare grafice de ultimă generaţie, precum cele produse de Nvidia, ci închiriază capacitate de calcul de la furnizori de servicii cloud. Pe măsură ce cererea pentru inteligenţă artificială creşte, costurile de închiriere fluctuează semnificativ, făcând dificilă estimarea cheltuielilor viitoare.

Fondatoarea Silicon Data, Carmen Li, consideră că piaţa ar putea deveni într-o zi chiar mai mare decât piaţa contractelor futures pe petrol.

Compania a creat deja indici care urmăresc costul orar al închirierii diferitelor tipuri de procesoare grafice. Aceşti indici ar urma să devină referinţa pentru noile contracte futures, la fel cum petrolul WTI reprezintă baza multor produse financiare din sectorul energetic.

Susţinătorii proiectului spun că astfel de instrumente ar permite companiilor să se protejeze împotriva creşterii costurilor de calcul, în timp ce furnizorii de infrastructură ar putea să se apere de eventuale scăderi ale preţurilor.

Totodată, la fel ca pe pieţele de petrol sau metale, ar apărea şi investitori speculativi care nu au nevoie efectiv de putere de calcul, dar doresc să profite de variaţiile preţurilor.

Conceptul ridică însă şi provocări. Spre deosebire de un baril de petrol, puterea de calcul nu este un produs standardizat. Există zeci de variante ale aceluiaşi tip de procesor Nvidia, cu performanţe şi costuri diferite în funcţie de configuraţie, memorie, reţea şi locaţia centrului de date.

Specialiştii spun că succesul pieţei va depinde de capacitatea de a crea un standard de referinţă credibil şi uşor de înţeles pentru investitori.

Interesul pentru această idee reflectă transformarea accelerată a inteligenţei artificiale într-un sector economic strategic. Cererea pentru procesoare grafice şi centre de date a explodat în ultimii ani, iar unele companii încep să trateze puterea de calcul ca pe o resursă esenţială, comparabilă cu energia sau materiile prime.

Un semn al importanţei acestui sector este faptul că SpaceX a inclus datele Silicon Data privind costurile de închiriere a procesoarelor grafice în documentele prezentate investitorilor cu ocazia listării sale la bursă.