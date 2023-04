Inteligența Artificială: Vizitați Mănăstirea Bârsana și Cimitirul Vesel din Săpânța

Săptămâna Paștelui în România, este în mod tradițional un prilej pentru o scurtă excursie, deoarece părinții profită de vacanța copiilor, iar angajații profită de weekendul prelungit. Dar unde să mergem? Etoro a întrebat Chat GPT care sunt cele mai bune destinații de Paște în România și în Europa.

Acționând ca un agent de turism, chatbot-ul AI a oferit un top 3:

1) Maramureș: Cunoscut pentru bisericile sale de lemn și satele tradiționale, Maramureșul oferă un cadru pitoresc pentru a experimenta sărbătorile autentice de Paște din România. Vizitați Mănăstirea Bârsana și Cimitirul Vesel din Săpânța.

2) Bucovina: Această regiune este renumită pentru mănăstirile sale pictate, care fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.

3) Brașov: Situat în inima Munților Carpați, Brașovul este un oraș fermecător, cu o istorie bogată. Vizitați Biserica Neagră, Piața Sfatului și bucurați-vă de priveliștile uimitoare de pe Muntele Tâmpa sau în apropiere, de Castelul medieval Bran, adesea asociat cu Dracula.

Chat GPT a oferit, de asemenea, o listă cuprinzătoare de destinații populare de Paște în Europa, care includ Vaticanul în Italia, Sevilla în Spania, Braga în Portugalia, Corfu în Grecia și Cracovia în Polonia. Dar recomandările internaționale ale AI au fost puțin cam departe de topul căutărilor efective de hoteluri pentru sejururi scurte (3-4 zile), care au enumerat Paris, Londra, Amsterdam, Roma, Barcelona, Madrid și Berlin ca destinații preferate.

Acestea fiind spuse, eToro a analizat mai în profunzime starea de sănătate a sectorului turistic, în contextul în care sezonul cald al vacanțelor debutează în mod tradițional de Paște. Datele preliminare arată că, în pofida inflației, a grevelor și a perturbărilor din sectorul de travel, europenii rezervă mai multe călătorii de Paște decât în urmă cu un an, potrivit platformei Sojern. În ansamblu, cifrele legate de călătoriile externe din țările europene arată optimist, 80% dintre piețe afișând o creștere a cererii de călătorii de Paște cu cel puțin o lună înainte de perioada respectivă, comparativ cu 2022. Călătorii originari din Portugalia și Regatul Unit au arătat un interes deosebit în planificarea vacanțelor de Paște înainte de sărbătoare, cu creșteri de la an la an ale rezervărilor de 60% și, respectiv, 49%. La celălalt capăt al spectrului, călătorii din Franța și Elveția au fost mai reticenți în a face rezervări în avans, cu scăderi ale rezervărilor de 32% și, respectiv, 10%, comparativ cu 2022.

Potrivit Comisiei Europene pentru Turism, sectorul continuă să se redreseze în 2023, dar are nevoie de revenirea turiștilor de cursă lungă pentru a susține revenirea. Se așteaptă ca numărul călătoriilor din SUA către Europa să crească, ajungând în 2023 la peste 80% din nivelurile anterioare pandemiei, iar o revenire completă este așteptată în 2024. O redresare treptată este probabilă și dinspre China. Estimările privind rezervările arată că preferatele călătorilor chinezi sunt în continuare călătoriile interne. În 2023, se preconizează că excursiile din China către destinații europene vor rămâne cu 60%-70% sub nivelurile anterioare pandemiei.

În Europa, se estimează că turismul nu își va reveni în toate regiunile în același ritm. Dacă ne uităm la datele de anul trecut, destinațiile cu cea mai lentă revenire au fost cele din Europa de Est, din cauza războiului din Ucraina și a lipsei vizitatorilor ruși în destinațiile care depind în mare măsură de această piață. Anul trecut, numărul de turiști a scăzut dramatic în Finlanda (-38%), Lituania, Letonia și România (toate -42%). Ultimele date din România pentru luna februarie 2023 indică însă o redresare puternica, numărul de înnoptări fiind cu 32% mai mare decât anul trecut.