INTERVIU. Dr. Gabriela Hârțescu: Guvernanța nu este opțională, este diferența dintre creștere și vulnerabilitate

Într-un context economic marcat de incertitudine și presiuni reputaționale, rolul consiliilor de administrație se redefinește profund. Dr. Gabriela Hârțescu, decan și membru de board Envisia, explică într-un interviu pentru Income Magazine de ce etica, transparența și profesionalizarea guvernanței nu mai sunt opționale, ci esențiale pentru accesul la capital, încrederea investitorilor și sustenabilitatea pe termen lung.

Reputație și etică în afaceri

Ținând cont de vasta dvs. experiență, credeți că reputația poate să reprezinte un risc strategic?

În România, reputația este adesea confundată cu imaginea publică, însă la nivel internațional este recunoscută ca un risc strategic major, deoarece poate influența direct costul capitalului. Un consiliu de administrație care nu monitorizează activ reputația riscă să descopere prea târziu că organizația a pierdut „licența socială de a opera”.

Ce competențe ar trebui să aibă un board modern pentru a funcționa ca un „sistem imunitar reputațional”, nu doar ca un organ de control formal?

Un board modern trebuie să evolueze către un model de leadership multidimensional, care să integreze inteligența socială pentru gestionarea relațiilor cu stakeholderii, gândirea sistemică pentru anticiparea riscurilor reputaționale în cascadă și agilitatea tehnologică necesară adaptării rapide. Aceste capabilități trebuie susținute de o viziune profundă asupra sustenabilității și de o capacitate continuă de autoevaluare, astfel încât integritatea să devină nu doar o obligație de conformitate, ci un activ strategic măsurabil.

Cum se mută responsabilitatea pentru riscul de reputație de la „PR și comunicare” la miezul guvernanței corporative?

Responsabilitatea pentru gestionarea riscului reputațional migrează din zona de comunicare în centrul nucleului guvernanței atunci când board-ul încetează să mai trateze reputația ca pe un exercițiu de cosmetică, utilizat în timpul unei crize sau post-criză și o integrează ca pe un activ strategic vital, protejat prin decizii filtrate riguros prin prisma valorilor organizației și a impactului asupra tuturor stakeholderilor.

Care sunt semnalele timpurii că un Consiliu de Administrație nu este pregătit să protejeze încrederea stakeholderilor?

Eroziunea încrederii stakeholderilor începe, de regulă, cu semnale subtile, precum prezența unor administratori/membri de board de fațadă, rezistența la evaluare și educație continuă sau tendința de a prioritiza performanța financiară imediată în detrimentul integrității. Toate acestea semnalând un board deconectat de la complexitatea realităților actuale.

Dacă ar fi să definiti o regulă de aur pentru board-uri în gestionarea reputației, care ar fi aceea?

Regula de aur a oricărui board este să valideze fiecare decizie luată în spatele ușilor închise prin testul transparenței totale, acționând cu premisa că această hotărâre va deveni publică și va trebui justificată nu doar prin profit, ci prin soliditatea busolei morale a organizației.

Dilema etică în board

De ce, în practică, inițiativele de etică eșuează adesea tocmai la nivelul de top?

Inițiativele de etică eșuează adesea la nivel de top deoarece sunt tratate ca un exercițiu formal de conformitate (compliance), și nu ca un pilon de cultură organizațională; atunci când „tonul de la vârf” prioritizează rezultatele financiare imediate în detrimentul integrității, etica devine o bifă administrativă lipsită de substanță strategică. Eșecul eticii la vârf poate fi evitat doar dacă board-ul trece de la monitorizarea pasivă la o implicare activă în arhitectura valorilor, corelând indicatorii de integritate cu sistemele de remunerare și menținând o vigilență constantă asupra culturii organizaționale prin instrumente de auditare a comportamentelor, nu doar a proceselor.

Cum se manifestă ruptura dintre „codurile de etică scrise” și comportamentele reale ale liderilor?

Ruptura se manifestă prin ‘disonanță etică’, unde documentele oficiale sunt contrazise de deciziile reale ale liderilor, transformând valorile declarate în simple concepte aspiraționale; această discrepanță subminează încrederea stakeholderilor și indică o lipsă de maturitate a board-ului în monitorizarea sănătății morale a organizației.

Ce rol joacă board-ul în transformarea integrității dintr-un concept aspirational într-un avantaj competitiv măsurabil?

Board-ul acționează ca un arhitect al încrederii, traducând integritatea în performanță prin corelarea directă a indicatorilor de etică cu sistemele de recompensare și prin impunerea unei transparențe radicale; în această viziune, etica încetează să fie un cost administrativ și devine o monedă de schimb strategică ce reduce costul capitalului, securizează loialitatea stakeholderilor și transformă reputația într-o barieră competitivă greu de egalat.

Ați întâlnit situații în care tolerarea unor „mici compromisuri” la vârf a generat pierderi financiare majore? Ce lecții se desprind?

Tolerarea micilor compromisuri la vârf acționează ca o eroziune invizibilă care, în timp, normalizează devianța. Un exemplu clasic în practica internațională este cazul Enron, unde cultura „micilor” artificii contabile tolerate de board a condus la una dintre cele mai mari prăbușiri financiare din istorie. Lecția fundamentală desprinsă este că integritatea nu este negociabilă, deoarece un singur eșec etic poate anula decenii de construcție reputațională și poate genera pierderi financiare majore prin prăbușirea instantanee a încrederii pieței.

Cum poate fi recalibrată busola morală a unei organizații atunci când liderii nu mai sunt percepuți modele de urmat?

Recalibrarea busolei morale presupune tranziția de la o guvernanță bazată pe reguli la una bazată pe scop (Purpose-Driven Governance), unde board-ul instituționalizează siguranța psihologică și condiționează succesul executiv de indicatori de conduită etică, restabilind astfel autoritatea morală prin acțiuni corective vizibile, precum alinierea bonusurilor cu integritatea și asumarea publică a responsabilității, și printr-o transparență radicală care transformă vulnerabilitatea recunoscută în cel mai puternic activ de încredere al organizației.

Guvernanța Corporativă și Leadership-ul

Ce înseamnă, concret, un „ghost director” și de ce este atât de periculos pentru o organizație?

Concret, un „ghost director” este o persoană care, deși nu deține un mandat oficial și nu este înregistrată formal, exercită o influență decisivă asupra hotărârilor board-ului, fiind periculos deoarece anulează principiul fundamental al responsabilității decizionale. Acesta distorsionează transparența și permite controlul organizației fără asumarea răspunderii juridice sau etice pentru consecințele acțiunilor sale.

Cum afectează numirile politice sau relaționale credibilitatea pieței românești la nivel internațional?

Numirile bazate pe criterii politice sau relaționale, în detrimentul competenței, acționează ca o barieră în calea credibilității internaționale, semnalând investitorilor o guvernanță fragilă și impredictibilă. Acest lucru crește percepția de risc și descurajează fluxurile de capital de calitate care caută piețe cu meritocrație instituțională solidă.

De ce certificarea, educația continuă și evaluarea board-ului nu sunt un moft, ci o condiție de maturitate instituțională?

Certificarea, educația continuă și evaluarea periodică a board-ului reprezintă dovada trecerii de la intuiție la disciplina profesională, transformând guvernanța dintr-o formalitate administrativă într-un proces riguros de optimizare a performanței. La nivel global, bunele practici internaționale reflectă o preocupare sistemică pentru membrii de board calificați, educația continuă devenind un standard de aur în piețe precum Marea Britanie sau SUA, unde administratorii sunt evaluați constant nu doar pentru ceea ce știu, ci pentru capacitatea lor de a se adapta la riscuri noi, precum securitatea cibernetică sau sustenabilitatea. Nu este un moft, ci o condiție de maturitate instituțională: organizațiile de elită investesc în programe de certificare riguroase pentru a garanta că liderii lor dețin competențele necesare pentru a naviga complexitatea piețelor moderne și pentru a evita eroziunea competenței în fața schimbărilor tehnologice.

În România, Envisia Boards of Elite răspunde acestei nevoi de profesionalizare prin două programe de referință, unicat prin arhitectura lor: parteneriatul cu Henley Business School pentru programul postuniversitar Board Practice and Directorship, o premieră internațională, și prin colaborarea cu Universitatea Româno-Americană și Bursa de Valori București am dezvoltat programul postuniversitar Guvernanța Corporativă care Creează Valoare – Guvernanța Corporativă în practică.

Care este legătura directă dintre calitatea board-urilor și șansele României de a fi acceptată în OECD?

Calitatea guvernanței corporative este un pilon eliminatoriu în procesul de aderare a României la OECD, organizație care impune standarde riguroase privind transparența, responsabilitatea board-urilor și protecția drepturilor acționarilor. Concret, OECD solicită dovezi de profesionalizare a consiliilor de administrație, cerând trecerea de la numiri bazate pe influență la cele bazate pe competențe certificate și evaluabile.

Aderarea la OECD va aduce României beneficii imense: o creștere a încrederii investitorilor străini, reducerea costurilor de finanțare a statului și a companiilor pe piețele internaționale, precum și accesul la o rețea de bune practici care garantează stabilitatea economică pe termen lung.

Practic, un board performant, aliniat la standardele internaționale pe care le promovăm prin programele Envisia, devine pașaportul nostru instituțional și cel mai puternic argument că România a atins maturitatea necesară pentru a face parte din clubul celor mai dezvoltate economii ale lumii.

Ce ar trebui să înțeleagă decidenții publici și privați despre costul real al lipsei de profesionalizare în guvernanță?

Decidenții trebuie să înțeleagă că lipsa de profesionalizare în guvernanță se traduce prin costuri de finanțare mai mari, ineficiență operațională și pierderea oportunităților strategice; în final, costul cel mai mare este eșecul de a construi organizații reziliente, capabile să genereze valoare pe termen lung dincolo de ciclurile politice sau economice pe termen scurt.

Arhitectura deciziei sub presiune

Cum se schimbă procesul decizional într-un board atunci când criza devine o constantă, nu o excepție?

Trecem de la o guvernanță de tip “peace-time” la una de “war-time”, unde principala variabilă care se comprimă este timpul. Într-un board matur, transformarea rezidă în trecerea de la analiza exhaustivă la sinteza acționabilă. Într-o criză perenă, nu mai căutăm certitudinea absoluta, care este o iluzie, ci căutăm adecvarea.

În practica internațională, observăm o trecere către „Rolling Forecasts” și scenarii dinamice, renunțându-se la planificarea strategică rigidă pe 5 ani. Consiliul de Administrație nu se mai reunește doar pentru a valida trecutul, ci pentru a anticipa viitorul imediat. Este ceea ce numim Real-time Governance: o comunicare mult mai fluidă între CEO și Board, unde interacțiunile devin săptămânale, iar focusul se mută pe protejarea lichidității și a capitalului uman, pilonii de rezistență ai oricărei organizații.

Ce diferențiază un board reactiv de unul cu adevărat agil strategic?

Diferența fundamentală rezidă în capacitatea de a citi avertismentele timpurii, uneori asimptomatice. Un board reactiv acționează sub imperiul evenimentelor deja declanșate; este un mod de supraviețuire „firefighting”. Un board agil strategic practică ceea ce numim „Strategic Foresight”.

Agilitatea nu înseamnă viteză haotică, ci capacitatea de a schimba direcția fără a pierde elanul. De exemplu, un board agil în contextul local ar fi cel care a anticipat riscurile lanțului de aprovizionare sau volatilitatea energetică cu mult înainte ca acestea să devină titluri de știri, diversificându-și portofoliul de furnizori sau investind în sustenabilitate ca mecanism de hedging, nu doar ca exercițiu de PR. Agilitatea este, în esență, proactivitate structurată.

Care sunt cele mai frecvente blocaje psihologice ale liderilor în contexte de incertitudine extremă?

Incertitudinea extremă activează mecanisme arhaice de auto-conservare. Cel mai frecvent blocaj este paralizia prin analiză (Analysis Paralysis) — dorința de „a mai aștepta” pentru informații suplimentare, în timp ce fereastra de oportunitate se închide.

Un alt blocaj critic este disonanța cognitivă: tendința liderilor de a ignora datele care contrazic succesul lor istoric. În România, am văzut lideri care au fost reticenți la digitalizare sau schimbarea modelului de business pentru că „așa am făcut mereu și a mers”. Este capcana succesului trecut. La nivel de board, acest lucru se traduce prin Groupthink, unde nevoia de consens depășește nevoia de evaluare critică a riscului.

Cum poate fi cultivată reziliența psihologică la nivel de board și top management?

Reziliența la nivel înalt nu este despre a rezista la stres, ci despre a învăța din perturbări. Ea se cultivă prin instituționalizarea siguranței psihologice. Un board rezilient este acela în care membrii pot exprima opinii divergente fără teama de a fi marginalizați.

Un board matur trebuie să aibă curajul de a practica red teaming sau, mai academic spus, o analiză prospectivă a vulnerabilităților. Nu este un exercițiu de pesimism, ci unul de igienă strategică: ne imaginăm că proiectul a eșuat peste doi ani și ne întrebăm acum, cu onestitate, ce anume a cauzat colapsul. Această deconstrucție anticipată ne permite să calibrăm decizia înainte ca riscul să devină realitate.

De asemenea, diversitatea cognitivă a membrilor de board este esențială; o echipă omogenă se va prăbuși sub presiune mult mai rapid decât una care aduce perspective interdisciplinare, de la financiar și operațional, până la sociologie sau tehnologie.

Ce tip de leadership este necesar atunci când nu mai există „decizii corecte”, ci doar decizii asumate?

Este era leadership-ului etic și autentic. Când datele sunt insuficiente pentru a garanta succesul, singura busolă rămâne sistemul de valori al liderului și al organizației. Avem nevoie de un leadership care acceptă vulnerabilitatea.

Nu mai vorbim despre liderul providențial care „știe tot”, ci despre liderul-arhitect care facilitează decizia colectivă. Într-un astfel de context, asumpția riscului devine un act de curaj civic în interiorul companiei. Leadership-ul necesar astăzi este cel care poate spune: „Nu avem certitudinea rezultatului, dar avem certitudinea că aceasta este singura cale aliniată cu misiunea noastră”. Este trecerea de la managementul bazat pe KPI-uri la guvernanța bazată pe scop (Purpose-driven governance).

Antreprenoriat

De ce ajung mulți antreprenori de succes să devină principalul risc al propriei afaceri?

Succesul inițial al unui antreprenor se bazează adesea pe intuiție și control centralizat, ceea ce numim „founder’s instinct”. Totuși, acest punct forte devine o vulnerabilitate atunci când afacerea depășește capacitatea de procesare a unui singur om. Apare ceea ce în guvernanță numim „riscul de persoană cheie” (monopol cognitiv și operațional), dar într-o formă insidioasă: antreprenorul devine o frână pentru decizii (bottleneck).

În practica locală, am văzut numeroase companii de succes care au stagnat deoarece fondatorul a refuzat delegarea, transformând viziunea sa într-o barieră. Riscul nu este doar operațional, ci și strategic: atunci când identitatea liderului se confundă total cu afacerea, orice eroare de judecată personală sau problemă de sănătate a acestuia pune în pericol întregul ecosistem de angajați și parteneri.

Cum se leagă educația personală a fondatorului de siguranța și continuitatea business-ului?

Educația executivă nu este despre acumularea de diplome, ci despre actualizarea sistemului de operare mental. Siguranța business-ului este direct proporțională cu capacitatea fondatorului de a înțelege complexitatea piețelor locale și globale și a riscurilor sistemice.

O educație solidă îi oferă liderului un lexic comun cu investitorii și board-ul. Fără o formare continuă, fondatorul rămâne captiv în “ceea ce știe deja”, în timp ce piața migrează spre noi modele de guvernanță (ESG, digitalizare, reziliență cibernetică). Continuitatea este asigurată doar atunci când antreprenorul înțelege că el nu mai este motorul, ci arhitectul sistemului care face afacerea să funcționeze independent de el.

Care sunt semnele clare că un antreprenor a depășit nivelul de competență necesar pentru a conduce singur?

Există trei indicatori de alertă -acele anomalii predictive despre care discutam anterior:

Erodarea calității execuției: Când termenele sunt ratate nu din lipsă de resurse, ci din cauza întârzierilor în decizia finală a liderului. Exodul talentelor de top: Managerii performanți părăsesc organizația deoarece nu au autonomie sau spațiu de creștere. Complexitatea paralizantă: Antreprenorul se simte copleșit de reglementări, raportări financiare sau dinamica resurselor umane, domenii unde intuiția nu mai suplinește expertiza tehnică.

În acel moment, este clar că afacerea a evoluat dintr-o navă rapidă de intervenție într-un transatlantic care are nevoie de un echipaj specializat și de un consiliu de supraveghere.

Ce pierd antreprenorii care amână intrarea într-un ecosistem de guvernanță și educație executivă?

Antreprenori pierd cel mai prețios activ: timpul strategic. Amânarea implementării unui Advisory Board/Consiliu Consultativ sau a unei structuri de guvernanță înseamnă, de fapt, amânarea scalării. La nivel internațional, companiile care adoptă timpuriu bunele practici de guvernanță primesc o evaluare cu 20-30% mai mare în fața investitorilor.

Dincolo de capital, se pierde igiena decizională. Fără un ecosistem care să îi provoace constructiv ipotezele (red teaming), antreprenorul rămâne într-un bol de sticlă (într-o carență de opoziție constructivă). Guvernanța nu este un set de reguli care te încetinesc, ci este centura de siguranță care îți permite să conduci cu viteză mai mare în siguranță.

Cum schimbă auto-reeducarea perspectiva de la „control” la creștere sustenabilă?

Auto-reeducarea este un proces de învățare a controlului tranzacțional. Liderul învață să treacă de la micro-management la stewardship. Această schimbare de paradigmă este esențială pentru sustenabilitate.

Controlul oferă iluzia siguranței pe termen scurt, dar limitează creșterea. Creșterea sustenabilă necesită încredere în procese și în oameni. Prin reeducare, antreprenorul descoperă că adevărata putere nu vine din a deține toate cheile, ci din a construi o organizație capabilă să se autoregleze. Este trecerea de la “Eu sunt compania” la “Compania este un organism viu, pe care eu îl servesc”.

În final, trebuie să acceptăm că măsura supremă a succesului unui lider nu este prezența sa indispensabilă, ci sustenabilitatea organizației în absența sa.

Adevărata maturitate a unei afaceri nu se măsoară în volumul de control exercitat de fondator, ci în densitatea proceselor autonome și în calitatea pluralismului decizional care guvernează organizația.

Le propun antreprenorilor un exercițiu de onestitate: priviți-vă afacerea nu ca pe o extensie a propriei voințe, ci ca pe un organism care are nevoie de propriul “sistem imunitar” — format din guvernanță solidă, educație continuă și curajul de a fi provocat. Doar făcând acest pas, de la liderul care controlează la liderul care construiește sisteme, veți putea transforma un proiect de succes într-o moștenire durabilă.

Mentor vs. Administrator

Care este diferența fundamentală dintre un administrator „comod” și un mentor de board autentic?

Administratorul “comod” este, adesea, un prizonier al conformității; el se limitează la a bifa prezența la ședințe și a valida, uneori retrospectiv, deciziile executivului. Este ceea ce numim un board pasiv. În opoziție, mentorul de board practică un leadership de tip servant-leader pentru întreaga organizație. El nu vine să dea directive, ci să transfere înțelepciune strategică. Mentorul autentic are capacitatea de a vedea “petele oarbe” (blind spots) ale antreprenorului și de a le aduce în discuție cu o diplomație fermă. Dacă administratorul întreabă “Cum stăm cu bugetul?”, mentorul întreabă “Este acest model de business sustenabil dacă piața se contractă cu 20% în următorul trimestru?”.

Mentorul nu oferă răspunsuri gata făcute, ci adresează întrebările care destabilizează certitudinile periculoase, ghidând liderul spre o perspectivă de ansamblu (helicopter view) pe care operaționalul o blurează.

De ce sunt antreprenorii tentați să aleagă oameni care îi validează, nu care îi provoacă?

Antreprenorii sunt, prin natura lor, arhitecți de viziuni. Este uman să dorești să fii înconjurat de oameni care îți confirmă geniul. Însă, într-un context de incertitudine, validarea constantă este un “drog” periculos. Alegerea unor consilieri care doar aprobă creează o falsă stare de securitate.

Un board agil trebuie să funcționeze pe principiul fricțiunii creative. Fără un glas disonant, dar argumentat, antreprenorul rămâne izolat în propriul succes trecut, devenind incapabil să detecteze semnalele de alertă ale unui declin iminent.

Cum poate networking-ul de elită să accelereze maturizarea strategică a unui business?

Networking-ul de elită acționează ca un accelerator de maturitate prin fenomenul de benchmarking social. Când un antreprenor intră într-o comunitate de lideri de board, el nu face doar schimb de cărți de vizită, ci are acces la modele mentale de leadership. Poate să afle cum alți lideri au gestionat crize de succesiune sau expansiuni eșuate. Această expunere reduce “impozitul pe neștiință” pe care orice antreprenor îl plătește atunci când încearcă să reinventeze roata de unul singur. Networking-ul la nivel înalt este, de fapt, un sistem de early warning colectiv și poate reprezenta un ecosistem de dezvoltare personală, profesională și a afacerii.

Ce rol joacă Envisia în formarea unor comunități de lideri care gândesc la nivel de board, nu doar de management?

La Envisia, nu instruim manageri, ci cultivăm gândirea fiduciară. Diferența este majoră: managementul se ocupă de resurse, guvernanța se ocupă de interesele stakeholderilor pe termen lung.

Noi creăm o comunitate unde liderii învață să se detașeze de impulsul operațional pentru a îmbrățișa rolul de supraveghetor strategic. Este un proces de transformare identitară — îi ajutăm pe lideri să înțeleagă că succesul lor nu se mai măsoară prin volumul de muncă depus, ci prin strategie, calitatea și etica deciziilor pe care le tutelează.

Care este întrebarea-cheie pe care un antreprenor ar trebui să o pună înainte de a invita pe cineva în Consiliu?

În afacerile de familie din România, eșecul multor consilii provine din cooptarea prietenilor sau a partenerilor de afaceri care nu pot ieși din paradigma de curtoazie. La nivel internațional, în procesele de Search & Selection pentru board-uri, se caută ceea ce numim „Independența de Spirit”. Aceasta este garanția că deciziile vor fi luate în beneficiul tuturor stakeholderilor, nu doar pentru a liniști temerile de moment ale fondatorului.

Dacă ar fi să extragem esența maturității strategice, întrebarea pe care un antreprenor trebuie să o adreseze viitorului său membru de board este:

“Ai curajul moral și independența profesională de a deveni ‘conștiința critică’ a acestei organizații, spunându-mi ‘NU’ atunci când viziunea mea intră în conflict cu sustenabilitatea pe termen lung a afacerii?”

Nu căutați în board oglinda propriilor idei, ci busola care vă indică nordul strategic chiar și atunci când furtuna de pe piață vă face să vă pierdeți orientarea. Dacă un candidat ezită să răspundă la această întrebare, înseamnă că nu este pregătit pentru rigoarea și responsabilitatea fiduciară a unui loc în consiliu.

De la afacere ‘de buzunar’ la business sustenabil: De ce investitorii fug de antreprenorii care nu înțeleg transparența.

Investitorii profesioniști, fie că vorbim de Angel Investors sau fonduri de Private Equity, caută eligibilitatea investițională. O afacere condusă “din buzunar”, unde finanțele firmei se confundă cu cele personale și deciziile sunt luate la o cafea, este imposibil de auditat și de scalat. Transparența nu este o pierdere de intimitate, ci o declarație de maturitate. Investitorul vrea să vadă că business-ul are o coloană vertebrală procedurală. Orice urmă de opacitate este interpretată ca un risc latent de fraudă sau de incompetență managerială.

De ce transparența este adesea percepută ca o amenințare, nu ca o monedă de încredere?

În cultura noastră de business, încă tânără, informația a fost mult timp echivalată cu puterea, iar secretomania cu protecția. Astăzi, paradigma s-a inversat. Transparența este instrumentul prin care reduci costul capitalului. O companie transparentă este o companie predictibilă, iar predictibilitatea reduce prima de risc pe care o cere un investitor. Când ești deschis în privința guvernanței tale, inviți parteneriate de calitate. Încrederea nu se mai câștigă prin strângeri de mână, ci prin raportări riguroase și structuri de control vizibile.

Cum influențează lipsa guvernanței și a principiilor ESG apetitul investitorilor?

În arhitectura de business, guvernanța reprezintă infrastructura critică a rezilienței. Ea transmută viziunea etică în valoare palpabilă, fiind garantul care protejează sustenabilitatea de presiunea rezultatelor imediate.

Astăzi, parametrii ESG constituie noul standard universal de evaluare a capitalului. Investitorii nu mai analizează doar profitul, ci caută confirmarea viabilității structurale:

Pilonul de Mediu (Environmental): Vizează reziliența strategică în fața schimbărilor climatice. Fără o strategie de adaptare, compania devine un risc sistemic în fața noilor reglementări.

Pilonul Social: Reflectă gestiunea capitalului uman. Deficiențele aici generează vulnerabilități reputaționale și pierderea capacității de a atrage talente.

Pilonul de Guvernanță (Governance): Este matricea de execuție care asigură funcționalitatea celorlalți doi piloni. Fără “G”, promisiunile de mediu și sociale rămân simple declarații de intenție, lipsite de control.

Sistemul de guvernanță este variabila critică pentru succesul oricărei strategii de sustenabilitate. Fără componenta de Guvernanță, pilonii de Mediu și Social sunt lipsiți de fundament decizional. Guvernanța inserează sustenabilitatea în ADN-ul companiei, transformând-o dintr-o cerință de raportare într-un avantaj competitiv sustenabil și un magnet pentru capitalul de elită.

Care sunt greșelile clasice ale antreprenorilor români în relația cu finanțatorii externi?

În interacțiunea cu investitorii internaționali, antreprenorii români tind să comită trei erori de fundament care erodează încrederea și scad evaluarea companiei:

Abordarea tranzacțională versus partenerială: Se solicită capital, dar se oferă în schimb o rezistență acerbă la cedarea controlului sau la implementarea mecanismelor de supraveghere. Investitorul nu caută doar un randament, ci un mediu de guvernanță care să-i protejeze capitalul.

Lipsa planului de succesiune: Mulți antreprenori sunt mândri de rolul lor indispensabil. Pentru un finanțator extern, însă, un business care nu poate supraviețui absenței fondatorului este un business cu un Single Point of Failure inacceptabil.

Prezentarea rezultatelor fără context procedural: Cifrele impresionante de vânzări nu suplinesc absența unor procese auditate. Finanțatorii caută predictibilitate, nu noroc conjunctural; ei vor să vadă că profitul este rezultatul unui sistem, nu al unui heirupism managerial.

Cum poate ESG să devină un instrument strategic, nu doar o cerință de raportare?

ESG încetează să fie o povară birocratică în momentul în care liderul îl privește ca pe un algoritm de optimizare a riscului și inovației.

Eficientizarea resurselor: Pilonul de Mediu (E) devine strategic atunci când reduce costurile operaționale prin sustenabilitate și elimină vulnerabilitatea în fața taxelor de carbon viitoare.

Atragerea talentelor: Pilonul Social (S) devine un instrument de recrutare de elită. Generația actuală de profesioniști alege companii cu valori clare, transformând cultura organizațională într-un avantaj competitiv.

Guvernanța ca motor de scalare: Pilonul de Guvernanță (G) este cel care permite atragerea capitalului ieftin. O companie cu un board independent și procese transparente este considerată atractivă pentru investitori în orice piață matură.

ESG nu este despre a fi ‘politicos’ cu mediul, ci despre a construi o afacere care să fie relevantă și profitabilă într-o economie radical schimbată. Trecem de la „a face mai puțin rău” la modele de business care repară activ ecosistemele.

Ce mesaj ar trebui să audă antreprenorii care vor să treacă de la „business local” la jucător relevant pe piețele internaționale?

Mesajul meu este simplu: structurile care te-au ținut în viață în ape mici te vor scufunda în largul oceanului. Viziunea globală nu se negociază cu monedă locală.

Pentru a deveni un jucător relevant pe piețele internaționale, trebuie să încetați să conduceți o afacere și să începeți să construiți o organizație. Această tranziție presupune trecerea de la “managementul prin intuiție” la “guvernanța prin sisteme”.

Piețele globale nu cumpără doar produse românești, ele cumpără încredere instituțională. Adoptarea standardelor internaționale de guvernanță și educație executivă nu este o opțiune de lux, ci pașaportul dumneavoastră strategic. Internaționalizarea începe cu maturizarea consiliului dumneavoastră de administrație și cu adoptarea unui limbaj universal al transparenței.

Succesul local vă confirmă viziunea, dar guvernanța internațională vă confirmă longevitatea. Alegeți să fiți nu doar administratorii unui profit imediat, ci arhitecții unei moșteniri de business durabil.