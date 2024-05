Intesa Sanpaolo a finalizat achiziția First Bank

Intesa Sanpaolo a finalizat achiziția grupului românesc First Bank S.A. (România) de la fondul privat de investiții cu sediul în SUA J.C. Flowers & Co.

În urma semnării, la 28 octombrie 2023, de către Intesa Sanpaolo S.p.A. și JCF Tiger Holdings S.A.R.L., acționarul majoritar al First Bank S.A., a unui contract de vânzare-cumpărare pentru achiziția a 99,980513% din acțiunile First Bank S.A. și după ce a obținut toate aprobările necesare de la toate autoritățile de reglementare relevante, Intesa Sanpaolo a finalizat astăzi achiziția First Bank.

Achiziția First Bank permite Intesa Sanpaolo să își dubleze prezența în România, țară în care este activă din 1996 prin Intesa Sanpaolo Bank România. Achiziția consolidează în mod semnificativ poziționarea competitivă a Grupului Intesa Sanpaolo pe piața locală, incluzându-l în topul primelor 10 bănci din România.

Împreună, Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank totalizează active de aproximativ 3,2 miliarde de euro, deservesc aproximativ 143.000 de clienți și au peste 1.500 de angajați.

Prin achiziționarea First Bank de către Intesa Sanpaolo Bank România, persoanele fizice și juridice din România vor beneficia de o rețea extinsă de sucursale și bancomate, completată de o platformă avansată de servicii digitale și la distanță.

Cele două bănci – First Bank și Intesa Sanpaolo Bank Romania – fac acum parte din Divizia de Bănci Subsidiare Internaționale a Grupului, un jucător cheie în regiunea Europei Centrale și de Est, ce oferă servicii clienților de retail, corporate și IMM-urilor.

Marco Elio Rottigni, șeful Diviziei de Bănci Subsidiare Internaționale a Grupului, a declarat: „Le urăm un călduros bun venit angajaților și clienților First Bank în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari și mai solide grupuri bancare din Europa. Consolidarea prezenței noastre în România va stimula investițiile italiene și străine în această țară, va intensifica schimburile comerciale și va sprijini internaționalizarea IMM-urilor. Dezvoltarea noastră va stimula inovarea la nivel economic, în beneficiul persoanelor fizice și juridice”.