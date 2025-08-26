Investițiile în regenerabile au scăzut cu 36% în SUA din cauza politicilor lui Trump

Investițiile în proiecte din domeniul energiilor regenerabile în SUA s-au prăbușit în acest an, în condițiile în care dezvoltatorii au răspuns la modificarea politicilor Casei Albe vizând acest sector, transmite Bloomberg.

Potrivit unui raport public marți de BloombergNEF, în primele șase luni ale acestui an, investițiile în proiecte din domeniul energiilor regenerabile în SUA au scăzut cu 20,5 miliarde dolari, sau 36%, față de a doua jumătate a anului trecut. De asemenea, angajamentele de investiții în proiecte din domeniul energiei eoliene și fotovoltaice au scăzut cu 18% în ritm anual. Pe lângă schimbarea politicilor Casei Albe, incertitudinea cu privire la tarifele lui Donald Trump au contribuit și ele la această scădere, susțin analiștii de la BloombergNEF.

Instalațiile fotovoltaice și eoliene au devenit cea mai importantă sursă pentru producția de energie regenerabilă în SUA, însă creșterea lor s-a bazat puternic pe subvențiile guvernamentale. Aceste subvenții au suferit o reducere dramatică în legea cu privire la taxe și cheltuieli promovată de Trump în luna iulie.

Încetinirea investițiilor în regenerabile vine într-un moment în care cererea de electricitate a explodat, ca urmare a cererii venite din partea centrelor de date și electrificării sectorului industrial.

”Începem să vedem cu adevărat care este impactul noii realității din SUA asupra încrederii investitorilor”, spune Meredith Annex, analist la BloombergNEF.

Disprețul lui Trump față de energia eoliană a majorat riscurile de investiții și a împiedicat orice noi proiecte offshore să obțină finanțare în acest an, susțin autorii raportului. Investițiile în energia eoliană au scăzut cu 67% în primul semestru al acestui an, comparativ cu aceiași perioadă din 2024. Cheltuielile pentru proiecte onshore au scăzut cu 80% în prima jumătate a acestui an, comparativ cu a doua jumătate a anului trecut.

În paralel, investitorii ar putea să redirecționeze capitalul spre piețe mai favorabile, cum este Uniunea Europeană, unde investițiile în regenerabile au crescut cu aproape 30 de miliarde de dolari în prima jumătate a acestui an, susțin analiștii de la BloombergNEF.