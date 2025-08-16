Ion Sterian, directorul general Transgaz: România va avea nevoie de importuri de gaze și în următorii ani

Producția de gaze naturale a României și-a continuat declinul în prima jumătate a acestui an. Ea a ajuns la 4,6 milirde de metri cubi, după ce în perioada similară a anului trecut fusese de 4,7 miliarde de metri cub, potrivit datelor companiei Transgaz. De exemplu, producția Romgaz, cel mai mare producător intern, a fost în primul semestru al anului de Producția de gaze naturale, realizată în primele șase luni ale anului 2025, a fost de 2,48 miliarde metri cubi, ceea ce reprezintă un declin ușor de 0,05% în raport cu producția înregistrată în semestrul I al anului precedent, arată datele companiei care a asigurat aproape 50% din consumul intern. Consumul estimat de gaze naturale în S1/2025 a fost de 58 TWh, cu aproximativ 4% mai mare decât primul semestru din anul trecut, din care 15 TWh a fost acoperit din import, iar diferența de 43 TWh din producția internă.

După fragilul echilibru din anii trecuți, România a redevenit dependentă de importurile de gaze, iar din această perspectivă începerea producție în perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre și primul proiect offshore în ape de mare adâncime din România, de către OMV Petrom și Petrom este văzută de mulți analiști ca o șansă pentru asigurarea independenței energetice. Optimismul este însă temperat de directorul general al companiei Transgaz, Ion Sterian, care spune că țara noastră va avea în continuare nevoie de importuri de gaze, chiar și cu cele care se vor extrage în următorii ani din Marea Neagră. Astfel, țara noastră va avea nevoie de importuri de 3-5 miliarde de metri cubi anual în următorii ani, din cauza declinului de producție onshore, dar și pentru că sunt în derulare o serie de proiecte energetice care vor avea nevoie de gaze naturale. “Avem o serie de proiecte de producţie de energie care sunt aproape de finalizare şi ele au nevoie de gaze, vorbim despre extinderea în continuare a reţelelor de alimentare cu gaze, apar noi consumatori conectaţi, Azomureş și-a reluat activitatea. Toate acestea înseamnă că va creşte cererea“, spune Ion Sterian, directorul general Transgaz. Estimările transportatorului de gaze indică faptul că în 2030 România va avea un consum intern estimat de 17,9 mld. mc şi o producţie de 13,9 mld. mc. Chiar dacă va rămâne un importator de gaze naturale, România are toate șansele să devină un hub de gaze datorită infrastrucurii pe care construiește.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Transgaz este implicată în derularea mai multor investiții strategice, constând în realizarea de gazoducte, investiții care confirmă anvergura regională a companiei cu capital majoritar de stat. Cu investiții realizate și în derulare de peste 2 miliarde de euro, Transgaz ocupă astăzi a 4-a poziție în topul operatorilor de transport și sistem gaze naturale din UE.