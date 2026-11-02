IRI Travel lansează Black Friday 2026: vacanțe premium și reduceri de până la 50% pentru Bulgaria. Hyatt Inclusive Collection și Secrets, în prim-plan

IRI Travel, unul dintre cei mai importanți touroperatori din România, lansează campania Black Friday 2026, cu oferte speciale pentru vacanțele de pe litoralul bulgăresc din vara 2027, dar și pentru sejururi în stațiunile montane în sezonul de iarnă 2026–2027. Campania reunește hoteluri premium, resorturi all inclusive și unități adresate familiilor, cu condiții promoționale care diferă în funcție de hotel, perioada sejurului și disponibilitate.

În deschiderea selecției se află parteneriatele cu Hyatt Inclusive Collection: Secrets Sunny Beach Resort & Spa 5★ și conceptele My Favorite Club disponibile în cadrul unor hoteluri Alua de pe litoralul bulgăresc. Pentru aceste produse sunt anunțate oferte Black Friday, ale căror tarife și reduceri specifice se comunică în funcție de condițiile fiecărei proprietăți.

„Black Friday este un moment în care turiștii pot compara atent opțiunile și pot planifica din timp vacanța. Ne bucurăm să aducem în prim-plan produse hoteliere cu poziționare premium, alături de o selecție amplă de oferte pentru diferite bugete și preferințe. Recomandăm rezervarea prin agențiile partenere, care pot explica exact serviciile incluse și condițiile fiecărei promoții”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Hyatt Inclusive Collection: Secrets și My Favorite Club, primele în atenția turiștilor

Secrets Sunny Beach Resort & Spa 5★ – experiență Adults Only

Situat direct pe plajă, Secrets Sunny Beach Resort & Spa este un resort de cinci stele destinat exclusiv adulților (18+), conceput pentru turiștii care caută o atmosferă sofisticată, relaxare și servicii premium all inclusive. Proprietatea dispune de 334 de camere și suite, majoritatea cu vedere la mare, experiențe culinare variate, facilități spa și wellness și acces direct la plajă. Pentru un plus de exclusivitate, Preferred Club include servicii concierge personalizate, acces la lounge dedicat și privilegii premium.

My Favorite Club – beneficii premium în resorturile Alua

My Favorite Club este disponibil în anumite hoteluri Alua de pe litoralul bulgăresc: Alua Helios Bay și AluaSun Helios Beach în Obzor, respectiv Alua Sunny Beach Resort & Spa și AluaSoul Sunny Beach în Sunny Beach. Conceptul include cazare premium, acces la lounge-uri și spații exclusive, servicii personalizate și, în funcție de disponibilitate, early check-in și late check-out.

IRI Travel prioritizează aceste parteneriate în comunicarea campaniei Black Friday 2026. Ofertele se aplică în condițiile specifice fiecărui hotel; procentele și tarifele pentru Secrets și My Favorite Club nu sunt precizate în materialele comerciale disponibile la momentul redactării.

Bulgaria: reduceri de până la 50% la hoteluri selectate pentru vara 2027

Oferta Black Friday pentru Bulgaria include hoteluri din Sunny Beach, Nisipurile de Aur, Nessebar, Obzor și Kavarna. Printre promoțiile comunicate se numără:

Sunny Beach – reduceri totale de până la 50% la MPM Astoria 4 ★ , MPM Orel 3 ★ , MPM Kalina Garden 4 ★ , MPM Condor 4 ★ și Asteria Family Sunny Beach 4 ★ , pentru sejururi de minimum 6 nopți, cu rezervări în perioada 1–30 noiembrie 2026; reducerea se cumulează cu Early Booking, dar nu cu alte oferte speciale.

, MPM Orel 3 , MPM Kalina Garden 4 , MPM Condor 4 și Asteria Family Sunny Beach 4 , pentru sejururi de minimum 6 nopți, cu rezervări în perioada 1–30 noiembrie 2026; reducerea se cumulează cu Early Booking, dar nu cu alte oferte speciale. Sunny Beach – TUI Suneo Perla 4 ★ : reducere de 30% pentru sejururi 5 mai–20 iunie 2027, cu rezervări în noiembrie; Sunny Beach Club 4 ★ : reducere de 30%, inclusiv pentru suplimentul All Inclusive, pentru sosiri 17 mai–30 septembrie 2027.

: reducere de 30% pentru sejururi 5 mai–20 iunie 2027, cu rezervări în noiembrie; Sunny Beach Club 4 : reducere de 30%, inclusiv pentru suplimentul All Inclusive, pentru sosiri 17 mai–30 septembrie 2027. Sunny Beach – Alua Sunny Beach Resort & Spa 4 ★ : reducere de 30% la categoriile standard și eligibile, respectiv 35% pentru categoriile My Favorite Club specificate; AluaSoul Sunny Beach 4 ★ : reducere de 35%. Perioadele de rezervare sunt 16 noiembrie–4 decembrie 2026, cu condiții și excluderi specifice.

: reducere de 30% la categoriile standard și eligibile, respectiv 35% pentru categoriile My Favorite Club specificate; AluaSoul Sunny Beach 4 : reducere de 35%. Perioadele de rezervare sunt 16 noiembrie–4 decembrie 2026, cu condiții și excluderi specifice. Nisipurile de Aur – Poseidon Beach Resort 5 ★ : reducere de 45% pentru sejururi 25 mai–30 septembrie 2027; Apollo Spa Resort 4 ★ și StayFlex by Apollo 4 ★ : reducere de 40% pentru aceeași perioadă, cu rezervări în noiembrie.

: reducere de 45% pentru sejururi 25 mai–30 septembrie 2027; Apollo Spa Resort 4 și StayFlex by Apollo 4 : reducere de 40% pentru aceeași perioadă, cu rezervări în noiembrie. Nisipurile de Aur – Dolce Vita Sunshine Resort 4 ★ și Dolce MARE Sunshine Resort 4 ★ : reduceri totale de până la 35%; Sunrise Hotel 4 ★ : reduceri totale de până la 35% pentru intervalele eligibile și o ofertă distinctă de Rusalii; Berlin Golden Beach 4 ★ : reduceri de 28–30%, în funcție de perioada sejurului.

și Dolce MARE Sunshine Resort 4 : reduceri totale de până la 35%; Sunrise Hotel 4 : reduceri totale de până la 35% pentru intervalele eligibile și o ofertă distinctă de Rusalii; Berlin Golden Beach 4 : reduceri de 28–30%, în funcție de perioada sejurului. Nisipurile de Aur – Prestige Hotel & Aquapark, Prestige Deluxe Aquapark și Prestige Grand Hotel & Aquapark 4 ★ : reduceri de 30–35%, în funcție de perioada de cazare; Mirabelle Hotel 4 ★ : reduceri de 30% în perioadele de început și final de sezon și 50% pentru 1 iulie–29 august 2027.

: reduceri de 30–35%, în funcție de perioada de cazare; Mirabelle Hotel 4 : reduceri de 30% în perioadele de început și final de sezon și 50% pentru 1 iulie–29 august 2027. Nessebar – MPM Arsena 4 ★ : reducere totală de până la 50% pentru sejururi eligibile, minimum 6 nopți, cu rezervări în perioada 1–30 noiembrie 2026; oferta se cumulează cu Early Booking.

: reducere totală de până la 50% pentru sejururi eligibile, minimum 6 nopți, cu rezervări în perioada 1–30 noiembrie 2026; oferta se cumulează cu Early Booking. Obzor – Alua Helios Bay 4 ★ : reduceri de 30–35% pentru categoriile eligibile; AluaSun Helios Beach 4 ★ : reducere de 30% pentru sejururi 30 aprilie–3 iunie 2027.

: reduceri de 30–35% pentru categoriile eligibile; AluaSun Helios Beach 4 : reducere de 30% pentru sejururi 30 aprilie–3 iunie 2027. Kavarna – Topola Skies Golf & Spa Resort: reducere de 40% pentru vara 2027, sejur minimum 5 nopți, cu rezervări în perioada 6–30 noiembrie 2026.

Procentele reprezintă reducerile comunicate de partenerii hotelieri și sunt condiționate de perioadele de rezervare și cazare, tipul camerei, durata sejurului, disponibilitate și regulile de cumul. Unele promoții nu se cumulează cu Early Booking sau cu alte beneficii.

Oferte Black Friday și pentru sezonul de iarnă 2026–2027

Campania include și hoteluri din stațiunile montane bulgărești. La Ores Boutique Hotel 5★ din Pamporovo sunt comunicate reduceri de 20–30%, în funcție de perioada sejurului, pentru rezervări până la 5 noiembrie 2026. În Bansko, MPM Sport 5★, MPM Guinness 4★ și MPM Merryan 3★ beneficiază de promoții diferențiate, inclusiv reduceri de 5–15% pentru anumite intervale de iarnă și o ofertă de 10% pentru rezervări realizate în perioada 1–30 noiembrie. Riverside Hotel 4★ din Bansko oferă reduceri de 15–20% pentru perioade selectate, iar Iceberg Hotel 4★ din Borovets comunică reduceri totale de până la 35% pentru sejururi 1 decembrie 2026–11 aprilie 2027.

IRI Travel, partenerul cu cele mai mari vânzări pentru Albena la nivel european

Unul dintre cele mai importante repere ale activității IRI Travel îl reprezintă performanța înregistrată în parteneriatul cu Albena, touroperatorul român fiind cel mai performant partener al stațiunii la nivel european, în funcție de volumul vânzărilor. Această distincție confirmă atât forța comercială a companiei pe piața românească, cât și relația solidă și de lungă durată construită cu una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță de la Marea Neagră.

Albena ocupă un loc aparte în istoria turismului românesc. Descoperită și îndrăgită de turiștii români încă de acum mai bine de două decenii, stațiunea a devenit una dintre destinațiile tradiționale pentru vacanțele de familie, în special pentru familiile cu copii. Modelul său de dezvoltare, bazat pe administrarea integrată a stațiunii de către o singură societate, oferă o identitate distinctă, cu servicii, infrastructură și facilități reunite într-un concept unitar de vacanță.

„Albena este mai mult decât o destinație de vacanță pentru turiștii români – este un brand cu o istorie și o tradiție aparte pe piața noastră. Faptul că IRI Travel este partenerul cu cel mai mare volum de vânzări al stațiunii la nivel european reprezintă o recunoaștere deosebită a muncii echipei noastre și a încrederii acordate de agențiile partenere și de turiști. Este o performanță pe care dorim să o consolidăm în continuare, prin oferte competitive, servicii de calitate și parteneriate durabile”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Bulgaria, destinație competitivă pentru vacanțele românilor

Evoluția sezonului estival 2026 confirmă consolidarea Bulgariei ca una dintre principalele destinații externe de vacanță pentru români. Potrivit datelor IRI Travel, rezervările pentru Bulgaria au crescut cu aproximativ 10–12% în sezonul 2026, iar interesul pentru segmentul premium a avansat cu peste 30%. Aproximativ 70% dintre turiștii companiei au ales hoteluri de 4 stele.

Peste 300 de hoteluri de pe litoralul bulgăresc operează în formule all inclusive sau ultra all inclusive, oferind o diversitate de servicii și niveluri de confort. În același timp, rezervările Early Booking ale IRI Travel din octombrie–decembrie 2025 au crescut cu peste 70% față de perioada similară a anului anterior.

„Turistul român analizează din ce în ce mai atent experiența în ansamblu: calitatea serviciilor, gastronomia, facilitățile, spa-ul, activitățile pentru copii și reputația brandului hotelier. Credem că rezervarea din timp și alegerea unui pachet cu servicii clare vor rămâne tendințe importante și în 2027”, adaugă Lucian Bădîrcea.

Cum aleg turiștii o ofertă Black Friday

IRI Travel recomandă verificarea atentă a perioadei de cazare, duratei minime a sejurului, tipului de masă și categoriei camerei, precum și a condițiilor de plată, anulare și cumul al reducerilor. Promoțiile sunt limitate de disponibilitatea alocată fiecărui hotel și pot fi închise înainte de termen.

„Recomand partenerilor noștri să îndrume turiștii, pe cât posibil, să achiziționeze vacanțele și serviciile turistice din orașul în care locuiesc. Este o formă de patriotism local și de reciprocitate economică: banii rămân în comunitate, susțin activitatea firmelor de turism locale, contribuie la îmbunătățirea vieții locuitorilor, la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea salariilor. Atunci când alegem servicii din propria comunitate, contribuim cu toții la dezvoltarea ei”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Ofertele sunt disponibile prin agențiile partenere IRI Travel, care pot oferi consultanță privind alegerea hotelului și interpretarea condițiilor promoționale. Perioada de rezervare diferă de la o proprietate la alta, majoritatea ofertelor Bulgaria fiind valabile în noiembrie 2026.