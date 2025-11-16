Isărescu, despre o posibilă majorare a salariului minim: Trebuie multă precauţie. Şi înclin pe această precauţie. Dar decizia este politică

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat trebuie multă precauţie în legătură cu o posibilă majorare a salariului minim de anul viitor. ”Şi înclin pe această precauţie. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun”, a adăugat el.

Mugur Isărescu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă, în cazul în care anul viitor s-ar majora salariul minim, acesta este un motiv de creştere a inflaţiei.

”Sunt precaut. Este o decizie politică. În esenţă, ministrul de Finanţe s-a exprimat foarte clar, spunând că trebuie să ne uităm şi la majorările din ultimii ani ale salariului minim, care au fost substanţiale. Deci, până în anul 2025. Şi, pe de altă parte, eu înţeleg că impozitarea care s-a aplicat, fiind regresivă, îi afectează pe cei cu salariile, cu veniturile mici. Dar aici trebuie multă precauţie. Şi înclin pe această precauţie. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun”, a afirmat guvernatorul BNR.

El a subliniat că România a recâştigat destul de repede credibilitatea pieţelor internaţionale.

”Îmi permit să mai spun un lucru, apropo de discuţiile de revenire, de oprire, de nefuncţionare a pachetului actual: noi am recâştigat foarte greu, dar destul de repede, credibilitatea pieţelor internaţionale. Se poate pierde. Dacă facem paşi înapoi sau, să zic aşa, arătăm nehotărâre. Programul trebuie să continue, programul de corecţie, mă refer”, a declarat Mugur Isărescu.