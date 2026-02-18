Isărescu: Discuții despre intrarea în zona euro peste 5 ani, dacă programul pentru reducerea deficitului funcționează

Discuțiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă programul de reducere a deficitului sub 3% funcționează, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naționale a Românei, Mugur Isărescu.

‘Când vom reuși să aducem deficitul bugetar la 3% și vedeți că nu este o treabă ușoară, începem să discutăm despre un termen. Până atunci și inflația va fi marginal mai ridicată, nu avem cum să o dăm în jos. E deficitul țării. Nu e deficitul lui X sau a lui Y. L-au făcut diverse guvernări, dar e deficitul țării, nu? Eu personal nu agreez deloc bucuria unora care așa vorbesc despre faptul că o să dăm cu capul de ziduri datorită acestui deficit și datorită situației țării. Deficitul trebuie să fie finanțat. Dacă nu e finanțat deficitul, nu se mai plătesc pensii, nu se mai plătesc salarii ale bugetarilor și așa mai departe. Trebuie să fim serioși despre problema deficitului și a datoriei. Cine a făcut datoria? Iar apare o întrebare. Au făcut-o guvernele, să o plătească guvernele. Guvernele au acționat în numele țării….Și acum, ca să vă răspund și direct, probabil că dacă programul care înseamnă aducerea deficitului sub 3% în următorii 2-3 ani funcționează, probabil că discutăm în 5 ani despre intrarea în zona euro’, a spus Mugur Isărescu, întrebat când am putea vedea trecerea României la euro.

De asemenea, guvernatorul BNR a afirmat că pentru aducerea datoriei publice sub 60%, România ar trebui să înregistreze câțiva ani buni un deficit mai mic de 3% din PIB.

‘Noi, Banca Națională, până în 2018, în această clădire, vreau să fac precizarea că am auzit că s-ar fi opus cineva din sistemul bancar intrării în zona euro. Nu este adevărat. Deci până în 2018 am avut ședințe ale unui comitet de trecere la euro. Aveam prin 2017 și programul pe unde să oprească mașinile de transport valori care să aducă numerar euro, să oprească la Oradea, la Cluj, la Sibiu și așa mai departe și unde să depună bancnotele. Și ultima ședință am făcut-o, pentru că am avut această capacitate, la Academia Română, cu premierul Viorica Dăncilă. Ne-am dus la Academia Română cu toate partidele politice în 2018 și am vorbit despre intrarea în zona Euro. După care tema a dispărut. Într-adevăr, a apărut pandemia, a apărut războiul. Deci în această instituție puteți să aveți toată garanția că sprijinim pe toate căile rezonabile și adevărate intrarea în zona euro’, a mai precizat Mugur Isărescu.

Guvernatorul Băncii Naționale a României a susținut miercuri o conferință de presă pentru prezentarea noului Raport trimestrial asupra inflației.