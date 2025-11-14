Isărescu: Eu nu cred că se va majora TVA-ul. Nu avem motive să-l majorăm

România nu are motive să majoreze TVA-ul de la începutul anului viitor, susține guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, el menționând că datele pe trei luni arată că direcție este una foarte bună.

‘Eu nu cred că se va majora TVA-ul. Nu avem motive să-l majorăm. El este și un impozit regresiv, ar afecta foarte mult păturile mai sărace, dar citind și eu ce apare prin presă și la unii analiști, se uită un singur lucru: că în prezent, cu numai 3 luni de aplicare a acestui program, august, septembrie, octombrie, direcția este chiar foarte bună față de datele reale, că toată lumea se uită la ceea ce fusese raportat, ori raportările nu erau chiar solide. Erau făcute pe baza unui program bugetar care era ușor depărtat de realitate. Eu cred că termenul în care se fac judecăți, că va trebui să mai facem să mai dregem, termenul de 3 luni este mult prea scurt ca să ne repezim să spunem nu merge sau merge prost. Mai trebuie să mai așteptăm câteva luni de zile. Direcția în care funcționează sau merge acest program este pozitivă și vor crește veniturile pentru că o bună parte din veniturile anului 2025 s-au bazat pe un TVA redus, pe accize reduse și așa mai departe’, a explicat Mugur Isărescu.

El afirmat că BNR sprijină programul guvernamental de corecție, cu aparițiile publice și discuțiile cu finanțatorii internaționali.

Întrebat despre majorarea salariului minim, guvernatorul BNR a răspuns că este precaut și că discuțiile sunt politice.

De asemenea, el a atras atenția asupra discuțiilor de revenire sau nefuncționare a pachetului actual de măsuri fiscale, subliniind că România a recâștigat destul de greu credibilitatea piețelor internaționale, iar aceasta se poate pierde dacă facem pași înapoi sau arătăm nehotărâre. În opinia guvernatorului BNR, programul de corecție trebuie să continue.