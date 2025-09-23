Isărescu: Nu putem amâna dezbaterea despre ce se întâmplă în lume și să așteptăm ajustarea fiscală; trebuie făcute în paralel

România nu poate amâna dezbaterea despre transformările globale și despre modul în care ne adaptăm ca societate și economie la schimbările din lume și să așteptăm ajustarea fiscală, întrucât acestea trebuie făcute în paralel, a declarat, marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

‘Eu am fost întrebat, la sfârșitul unei întâlniri cu secretarul general a OCDE, acum un an, dacă gândesc un plan de creștere a competitivității economiei românești. Și răspunsul meu a fost sincer: acum, dominantă este ajustarea fiscal-bugetară. Cu alte cuvinte, nu ne e capul la creșterea competitivității, că avem lucruri mult mai grele de făcut și, cum bine mi-a arătat domnul Biriș (vicepreședinte AOAR, Gabriel Biriș n.r.), chiar dacă sunt prevăzute să se întâmple în câțiva ani buni, nu se va face deloc ușor, pentru că mărimea, dimensiunea ajustării fiscale este mare. Dar cu timpul și mai ales în ultima perioadă mi-am dat seama că răspunsul meu nu a fost adecvat (…). Nu a fost adecvat pentru că ajustarea va dura câțiva ani buni, să vedem cât va dura, poate ne va spune la dezbatere, și noi nu putem amâna dezbaterea despre ce se întâmplă în lume, despre cum ne adecvăm noi ca societate, ca economie, la schimbările din lume și să așteptăm ajustarea fiscală. Trebuie făcute în paralel’, a precizat Mugur Isărescu, la conferința ‘Nevoia restructurării și reconstrucției economiei naționale românești într-o lume în schimbare’ , organizată de Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale.

Acesta a subliniat că prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, a publicat deja trei materiale despre creșterea competitivității economiei românești.

Isărescu susține că acest ciclu de dezbateri nu este o noutate la Banca Națională a României și a reamintit faptul că Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, cu sprijinul BNR, a organizat la 10 ani de la intrarea în UE conferințele finalizate cu o carte document – ‘Sa gândim dincolo de azi. Modelul economic romanesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040’.

De asemenea, guvernatorul BNR a menționat și despre procesul de introducere a unui euro digital și a subliniat că acesta nu va înlocui moneda europeană în format fizic.

‘Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital. Un euro digital care nu înlocuiește numerarul euro și așa cum spunea Lagarde (președintele BCE, Christine Lagarde n.r.), nu pentru că, spune dânsa, îmi place să-mi văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că euro, numerar, bancnotele euro rămân preferatele unei părți din populație. Am mai povestit despre încercarea Suediei de a fi prima țară ‘no cash society’ când a celebrat banca centrală a Suediei 350 de ani de l-a înființare, și pe urmă au constatat că nu vor putea. Din două considerente ambele s-au dovedit practice’, a explicat Mugur Isărescu.

Potrivit acestuia, primul considerent este legat de preferința pentru cash a unei părți a populației, iar al doilea ține de motive de securitate.

‘Am discutat, am fost acolo, am discutat cu specialiștii și cineva mi-a spus că asta cu pensionarii este un argument, sunt un milion de persoane care vor numerar. Dar mai e ceva. Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile. Și sistemul de securitate, observați, și cu dronele, nu este ceva foarte simplu de făcut. Pentru că și celălalt, așa cum e în orice război, războiul actual hibrid, și celălalt progresează, nu stă pe loc’, a punctat Mugur Isărescu.

