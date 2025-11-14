Isărescu: Pentru întreg anul creșterea economică este pozitivă, ceva în jur de 1%

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, susține că economia României cel mai probabil nu va înregistra două trimestre consecutive de creștere negativă, fapt care ar însemna intrarea în recesiune, dar chiar și într-un asemenea scenariu pentru întreg anul evoluția va fi una pozitivă, de aproximativ 1%.

‘Eu vă spun acum pe bază și de speranță și de experiență proprie nu că vom avea două trimestre de creștere negativă, ceea ce ar defini recesiunea, dar oricum, și în această variantă, să zicem că și în trimestrul IV față de trimestrul III o să avem ceva cu minus, pentru întreg anul creșterea economică este pozitivă, ceva în jur de 1%. Acum este în jur de 1,5%, conform flash-ului’, a spus Mugur Isărescu, întrebat de jurnaliști cum vede scăderea înregistrată în trimestrul III de economie.

El a menționat că BNR face tot ce se poate pentru a duce inflația în jos și a nu accentua intrarea în recesiune.

‘Poate să fie un semnal de alarmă în sensul că se adeverește ceea ce era de așteptat. Când iei asemenea măsuri de corecție fiscală se reduce cererea internă, cererea de consum, toată lumea vorbește de acest lucru, și bineînțeles că activitatea economică scade. Dar ce încercăm noi să facem, împreună cu Guvernul – pentru că e vorba de un program comun, corecția este fiscală, dar și noi ne adaptăm politicile monetare în funcție de această corecție, așa cum v-am spus, și e vorba și de un program de corecție care este sprijinit de Uniunea Europeană – este să evităm recesiunea. Nu este ușor, în general, când încerci să ieși dintr-o politică prociclică, și noi asta facem acum, încercăm să ieșim dintr-o politică prociclică de pe parcursul a doi – trei ani de zile, când s-a tot stimulat cererea și până la urmă am ajuns să stimulăm producția pe plan extern, asta a însemnat lărgirea deficitului. Pentru început tot prociclic ești, poți să te dai peste cap să încerci diverse combinații. Important este ca această prociclicitate să nu fi accentuat…și de aceea noi încercăm să nu accentuăm intrarea economiei în recesiune. Facem acest efort să dăm inflația în jos păstrând rata actuală de dobândă de politică monetară. Ceea ce nu este ușor nici pentru noi’, a declarat Mugur Isărescu.

Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 1% în T2 față de T1, potrivit estimărilor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creștere de 1,6%, pe seria brută, și de 1,4% pe seria ajustată sezonier. În perioada ianuarie-septembrie 2025, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe seria brută, și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.