Italia susține că UE trebuie să țină cont de inflație când evaluează abaterile de la buget

Autoritățile UE ar trebui să țină cont de majorarea inflației când evaluează abaterea guvernamentală de la obiectivele bugetare, a anunțat miercuri ministrul italian al Economiei, Giancarlo Giorgetti, transmite Reuters.

Acesta susține că prețurile mai ridicate pot afecta semnificativ planurile fiscale ale Executivului și a indicat că va aduce în discuție o mai mare flexibilitate bugetară la reuniunea de săptămâna aceasta a miniștrilor de Finanțe din zona euro (Eurogrup).

‘Nu punem sub semnul întrebării reglementările bugetare, ci solicităm ca acestea să fie adaptate realității din prezent’, a declarat oficialul italian.

În obiectivele privind cheltuielile, Italia și-a asumat o rată anuală a inflației de 1,8%. În septembrie, rata anuală a inflației în Italia a urcat la 4,1%, de la 3,2% în august, în contextul în care crește nemulțumirea opiniei publice față de costul vieții, înainte de alegerile generale programate pentru anul viitor.

‘Trebuie să luăm în considerare factorii relevanți care influențează evoluțiile din prezent. Când evaluează dacă deschide o procedură de infringement contra statelor membre care nu îndeplinesc obiectivele privind cheltuielile, Comisia Europeană trebuie să țină cont de factorii relevanți, cum ar fi șocurile severe externe’, a afirmat Giorgetti.

Povara costurilor ridicate cu energia ar putea afecta negativ creșterea economică în 2027, cu nu mai puțin de 0,2% din PIB, a avertizat ministrul italian al Economiei. Acesta a adăugat că săptămâna viitoare Italia va aproba bugetul pe 2027.

Și premierul Giorgia Meloni a declarat luna aceasta că Italia vrea ca Bruxelles-ul să îi acorde o ‘flexibilitate suplimentară’, în cadrul regulilor bugetare ale blocului comunitar, pentru a lua în calcul impactul exploziei inflației provocate de costurile energiei.

Meloni a precizat că intenționează să aloce 14 miliarde de euro, pe parcursul a doi ani, pentru a reduce costurile cu energia pentru companii, apelând la ‘clauza națională de salvgardare’ prevăzută în regulile bugetare ale Uniunii Europene. Această clauză a fost pusă la dispoziția tuturor țărilor din UE pentru a le ajuta să își majoreze cheltuielile cu apărarea și să facă față creșterii explozive a prețurilor energiei, declanșate de războiul din Ucraina.

În august, autoritățile italiene au anunțat că vor utiliza ‘clauza națională de salvgardare’ pentru a obține un deficit mai mare cu 1,5% din PIB, din care 0,6 puncte procentuale ar urma să fie direcționate către proiecte de reducere a facturilor la energie.

Meloni a dezvăluit că Guvernul său va face presiuni asupra UE pentru a obține și mai multă flexibilitate de la regulile bugetare comunitare, fără a oferi însă detalii. ‘O inflație mai ridicată trebuie luată în considerare la calcularea parametrilor UE privind deficitul acceptat’, a afirmat premierul italian. Guvernul de la Roma vrea să facă din acest subiect un punct central al discuțiilor în cadrul reuniunilor miniștrilor de finanțe și ale șefilor de stat sau de guvern programate pentru luna octombrie, a adăugat Meloni.

Anul viitor în Italia vor avea loc alegeri parlamentare, iar obținerea de către Meloni a unei marje suplimentare de manevră îi va permite să introducă măsuri populare înainte de un scrutin care se anunță extrem de disputat.