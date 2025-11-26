Ivan: Energia nu ține cont de frontiere; România și Ungaria aplică împreună soluții pentru stabilitatea regiunii

Energia nu ține cont de frontiere, iar România și Ungaria aplică împreună soluții pentru stabilitatea regiunii, a arătat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a discutat marți cu ministrul Comerțului și Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto .

‘Astăzi am avut o discuție foarte aplicată cu Szijjarto Peter, ministrul Comerțului și Afacerilor Externe al Ungariei, despre parteneriatul solid dintre țările noastre. Este o colaborare pragmatică, construită pe interese comune, care întărește securitatea energetică a întregii regiuni. Prețul ridicat al energiei este o provocare pentru toți, afectând competitivitatea companiilor și bugetele familiilor’, a scris ministrul Energiei pe pagina sa de Facebook.

În context, acesta a reamintit că România accelerează investițiile strategice în producție subliniind că proiecte precum construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și dezvoltarea Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore din Uniunea Europeană, vor aduce mai multă stabilitate și prețuri mai predictibile.