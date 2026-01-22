Ivan: România are proiecte, are stabilitate și are potențialul de a livra energie pentru industriile viitorului

România are proiecte, are stabilitate și are potențialul de a livra energie pentru industriile viitorului, a transmis, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în urma unei întâlniri la Forumul Economic Mondial de la Davos cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA.

”Încă o zi începută în forță, la Davos. De dimineață, am discutat cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, despre proiectele mari din energie și finanțările care trebuie să accelereze dezvoltarea lor. Am prezentat direcțiile strategice ale României: capacități noi de producție, infrastructură energetică solidă și proiecte mature, pregătite pentru investiții. Mesajul meu a fost ferm și pragmatic: România are proiecte, are stabilitate și are potențialul de a livra energie pentru industriile viitorului”, a scris Ivan, pe pagina sa de Facebook.

România este reprezentată la Forumul Economic Mondial de la Davos de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Radu Burnete, transmite MAE.

Potrivit sursei citate, ministrul Energiei va vorbi joi în cadrul panelului ”Can Europe Compete on Clean Power?”, dezbatere care abordează capacitatea Europei de a-și menține competitivitatea industrială în cursa globală pentru energie verde.

Delegația își continuă programul cu o serie de întâlniri dedicate atragerii de investiții în România și consolidării parteneriatelor economice, arată MAE.