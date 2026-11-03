Jianu: Economia nu mai poate aștepta. Guvernul trebuie să vină cu măsuri concrete de relansare

Economia românească nu mai poate aștepta, motiv pentru care Guvernul trebuie să vină cu măsuri concrete de relansare economică și de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, a declarat marți președintele IMM România, Florin Jianu, în cadrul unei conferințe de presă.

‘Economia nu mai poate aștepta. Economia este deja în colaps în acest moment. Am avut un singur domeniu care a adus valoare adăugată la PIB, construcțiile. S-a terminat PNRR, nu știm cu ce să-l înlocuim în acest moment’, a afirmat Jianu.

În opinia sa, Guvernul trebuie să își regândească instrumentele de sprijin și să pregătească în mod corespunzător bugetul pentru anul viitor.

‘Acest guvern are șansa să reașeze lucrurile în acest moment, să se uite cu atenție pe instrumentele pe care le are, anul viitor bugetul să fie făcut corect. (…) Programul de micro-industrializare este un program bun. Dacă știm cum să-l facem, va fi un program care va avea rezultate. Cu investiții de până într-un milion de euro încet, încet putem să rezolvăm din deficitul comercial al României, dar trebuie să fim atenți către ce tipologie de firme dăm acești bani. Guvernul ar trebui ca, în perioada următoare, să iasă clar cu o serie de măsuri concrete privind relansarea economică și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii’, a explicat Jianu.