‘Litoralul pentru toți’ debutează la 1 septembrie, cu tarife reduse cu până la 60% față de vârful de sezon

Cea de-a 47-a ediție a programului ‘Litoralul pentru toți’ se desfășoară pe parcursul lunii septembrie, perioadă în care turiștii pot beneficia de tarife reduse cu până la 60% față de față de vârful sezonului estival.

‘Programul Litoralul pentru toți are o importanță majoră pentru turismul românesc, întrucât prelungește sezonul estival și face litoralul accesibil pentru cât mai mulți turiști. Dacă în 2002 a debutat ca un program social, dedicat pensionarilor, studenților și celor cu venituri reduse, în scurt timp s-a transformat într-un program deschis tuturor, pe principiul ‘primul venit – primul servit’. Astăzi, zeci de mii de români profită anual de aceste oferte în lunile mai – 15 iunie, respectiv septembrie, beneficiind de tarife reduse chiar și cu 50-60% față de vârful de sezon’, a declarat, pentru AGERPRES, Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și consultant în turism.

Acesta a subliniat că, în general, pachetele includ cazare fără masă sau cu mic dejun, iar unele agenții au dezvoltat variante speciale pentru seniori, cu pensiune completă sau all inclusive.

‘Recomand turiștilor să apeleze la agențiile de turism pentru a identifica din timp cele mai bune oferte, mai ales pentru prima jumătate a lunii septembrie, când locurile se epuizează rapid. Programele tip Litoralul pentru toți au determinat mulți turiști români să redescopere litoralul românesc și să observe și transformările în bine, pas cu pas, din ultimii 20 de ani. În 2004, aveam doar un hotel all inclusive, acum avem 55. În ultimii 20 de ani au fost renovate, modernizate multe hoteluri, dar au fost construite și hoteluri noi, în special în Năvodari, Mamaia, dar și în sudul litoralului. Programul ‘Litoralul pentru Toți’ este unic în România și susținut exclusiv de mediul privat, fără bani de la buget, de către hotelieri în colaborare cu agențiile de turism’, a precizat Traian Bădulescu.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc menționează că, în perioada 1-30 septembrie 2025, programul ‘Litoralul pentru toți’ oferă tarife începând de la 53 lei/noapte/persoană, reduceri de până la 60% față de vârful sezonului, plaje mai liniștite și o atmosferă relaxată.

‘Într-un sezon dificil, marcat de taxe crescute și campanii negative la adresa litoralului, mediul privat rămâne unit și găsește soluții concrete pentru turiști și pentru operatori.(…) Scopul nostru este clar: să facem vacanța pe litoral accesibilă pentru toți românii și să menținem deschis sezonul turistic până la finalul lunii septembrie. Rezervările se fac direct la hoteluri sau prin agențiile partenere, cu posibilitatea de plată și prin vouchere de vacanță’, precizează FPTR într-o informare postată pe pagina sa de Facebook.