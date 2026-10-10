Luca Niculescu: Programul de guvernare pe care îl pregătesc este pentru până la următoarele alegeri

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, vineri, că nu își propune un guvern cu o speranță de viață scurtă, menționând că negocierile le duce cu liderii de partide și nu exclude ca din Guvern să facă parte și oameni politici.

‘Sunt oameni la care m-am gândit, evident că nu pot să vi le spun, dar asta va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu reprezentanți, cu partide care îți propun nume și, evident, dacă partide politice te susțin asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid’, a afirmat Niculescu, la Digi 24, întrebat în legătură cu propunerile de miniștri.

Întrebat dacă va rămâne Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor în cabinetul său, Niculescu a spus: ‘Este încă prea devreme să dau nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating, împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți și este una dintre piesele solide ale administrației române’.

Premierul desemnat a spus că demersurile privind programul de guvernare și lista echipei merg ‘în paralel’, arătând, însă, că în discuțiile cu reprezentanții partidelor de joi nu s-a discutat despre nume.

‘Cele două lucruri merg în paralel. (…) N-am vorbit despre nume (în discuțiile cu partidele -n.r.). În schimb, am vorbit despre programul de guvernare și despre forma pe care ar putea să o aibă guvernul’, a adăugat Niculescu.

El a mai spus că sunt lucruri bune în toate programele de guvernare.

‘Evident, nu poți să arunci la gunoi faptul că deficitul României a scăzut, chiar dacă acesta a însemnat un cost dureros pentru oameni. Sunt lucruri care puteau fi făcute mai bune, nu sunt eu cel care o va spune acum, pentru că, încă o dată, eu caut, să mă înțeleg acum cu toate partidele care pot forma această majoritate de care am nevoie. Dar, da, sunt lucruri bune în toate programele. Am văzut programele celor trei prim-miniștri care fuseseră desemnați până acum, am primit niște propuneri și de la Partidul Social Democrat, sunt lucruri bune în toate și lucrez la acest program, împreună și cu ideile noastre, care vin, recunosc, în bună parte, din recomandările primite de la OCDE, pentru că, după cum spuneam, OCDE-ul este o școală excepțională de guvernare și nu este o organizație abstractă cu sediul la Paris’, a mai arătat Niculescu.

Întrebat dacă ia în calcul și aducerea la aceeași masă de discuții a liderilor PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, premierul desemnat a spus aceasta este una dintre opțiuni, dar în acest moment este o altă etapă a procesului de reflecție’.

El a mai subliniat, întrebat dacă va discuta și cu Adrian Veștea sau alți liberali, separat de Ilie Bolojan, că discută cu liderii partidelor.

‘Discut cu liderii partidelor.(…) Nu intru eu în politica internă a fiecărui partid, dar am vorbit cu domnul Sorin Grindeanu, cu domnul Ilie Bolojan, cu domnul Kelemen Hunor și cu cei care erau în jurul lor. Ei decid pe cine aduc la masa de discuții’, a adăugat Niculescu.

Întrebat în legătură cu faptul că liderul PSD dorește despre nevoia unui guvern care să aibă susținerea și a PNL și UDMR măcar până în martie, Niculescu a spus că pregătește un program de guvernare până la următoarele alegeri.

‘Programul de guvernare pe care îl pregătesc este pentru până la următoarele alegeri. Nu cred că România are nevoie de guverne care de la început să aibă o speranță de viață atât de scurtă. Pe de altă parte, sigur că îmi doresc un guvern cu o susținere cât mai largă, să fie aceste partide, dar această discuție are legătură și cu dinamica dintre aceste formațiuni’, a mai spus premierul desemnat.