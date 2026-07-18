Lucrările la conducta de gaze Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea au fost inspectate de directorul general Transgaz, Ion Sterian

Declarată în decembrie 2022 proiect de importantă națională, realizarea conductei de transport gaze naturale Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea va asigură furnizarea gazelor în zona de nord-est a județului Gorj precum și în zona de nord-vest a județului Vâlcea care acum nu sunt conectate la rețea. Stadiul proiectului derulat acum de Transgaz, care se ridică la valoarea de 303 milioane de lei, a fost inspectat vineri de către directorul general al companiei, Ion Sterian. Vizita conducerii Transgaz a inclus o inspecție la punctul de conectare BRUA KM0 +000, la punctul de lucru sudură IRIGC, inspecția la Depozitul de material tubular de la Crasna și la Organizarea de șantier (OS) de la Baia de Fier și inspecție la punctul de lucru sudură automată CISGAZ, la OS Horezu și vizită la Băbeni.

Termenul estimat de finalizare al investiției este sfârșitul anului 2027. Conducta va avea o lungime de 92,1 kilometri, un diametru nominal de 500 de milimetri, o presiune de operare de 50 de bari și o capacitate maximă de transport de 250.000 de metri cubi standard pe oră. Traseul conductei va intersecta șase drumuri naționale, 13 drumuri județene, 31 de drumuri comunale, 25 de cursuri de apă și trei căi ferate. Proiectul se desfășoară pe teritoriul administrativ a 22 de unități administrativ-teritoriale din județele Gorj și Vâlcea. În județul Gorj, conducta va traversa localitățile Bumbești-Jiu, Mușetești, Alimpești, Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Bumbești-Pițic, Crasna, Novaci și Polovragi. În județul Vâlcea, traseul include localitățile Bărbătești, Costești, Frâncești, Horezu, Măldărești, Mihăești, Păușești, Pietrari, Slătioara, Stoenești, Tomșani, Vaideeni și Băbeni.

Proiectul a obținut o finanțare nerambursabilă de aproximativ 101,71 milioane de lei din Fondul pentru Mediu, diferența urmând să fie acoperită printr-un mix de finanțare care include și surse proprii ale companiei.

Potrivit Transgaz, realizarea conductei ar putea permite alimentarea cu gaze naturale a aproximativ 85.545 de gospodării și 323 de instituții publice, printre care unități de învățământ, unități medicale, lăcașuri de cult și cămine culturale.

În județul Gorj, proiectul ar putea deservi 32.752 de gospodării și 120 de instituții publice, iar în județul Vâlcea, 52.793 de gospodării și 203 instituții publice.

Prin interconectarea conductei BRUA cu magistrala Schitu Golești–Govora–Drăgășani, proiectul ar putea asigura și o suplimentare a debitului cu aproximativ 30.000 de metri cubi pe oră pentru alimentarea companiilor din zona platformei Oltchim.

De asemenea, investiția va contribui la echilibrarea Sistemului Național de Transport și la reducerea riscului de apariție a unor dezechilibre în perioade cu temperaturi extreme sau în cazul unor perturbări ale furnizării de gaze naturale la nivel național.

Conducta ar putea favoriza, totodată, noi investiții în turism, industrie și infrastructură locală, prin creșterea accesului la gaze naturale pentru gospodării, instituții și companii. Termenul estimat pentru finalizarea investiției este sfârșitul anului 2027.