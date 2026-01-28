Lukoil cere Guvernului rus scutiri fiscale

Cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, Lukoil, a cerut Guvernului scutiri fiscale, după scăderea semnificativă a cotațiilor țițeiului rusesc Ural, care se tranzacționează la un discount de aproape 50% față de cotația de referință pe plan global, a anunțat luni publicația rusă pro-Kremlin Izvestia, citată de Moscow Times.

Citând o scrisoare a Lukoil, afectată de sancțiunile SUA, adresată către cabinet și Ministerul Energiei, Izvestia a precizat că firma a propus modificarea mecanismului de stabilizare a prețurilor pentru a reduce povara sa fiscală și în mod potențial asigurarea de plăți de la bugetul federal.

Mecanismul de stabilizare a prețurilor, introdus în 2018 pentru a stabiliza prețurile combustibililor pe plan intern, compensează companiile petroliere când prețurile combustibililor rămân sub nivelul de referință pe plan internațional.

Companiilor li se cere să facă plăți suplimentare către stat când prețurile combustibililor depășesc nivelul de referință pe plan internațional.

Conform Izvestia, Lukoil a cerut revizuirea formulei astfel încât discountul aplicat țițeiului rusesc în scopuri fiscale să fie plafonat la 10-15 dolari per baril. Fără astfel de modificări, companiile petroliere ar trebui mai degrabă să facă plăți decât să primească compensații.

În condițiile în care discountul la țițeiul rusesc depășește 20 dolari per baril, pentru luna decembrie producătorii de țiței ar urma să plătească la buget aproximativ 13 miliarde de ruble (170 milioane de dolari) conform mecanismului de stabilizare a prețurilor, a informat publicația rusă.

Și Banca Centrală a Rusiei anunța recent că discountul aplicat petrolului rusesc Ural față de Brent (cotația de referință pe plan global) s-a extins cu șase puncte procentuale în noiembrie, la 23%.

Discountul, deși este mai puțin sever decât cel înregistrat după primul val de sancțiuni occidentale din 2022, reflectă sporirea presiunilor asupra veniturilor Rusiei din exporturile de petrol și gaze. Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul federal în ultimul deceniu.

Banca Centrală a Rusiei a informat că discountul a fost aproape de 15% în trimestrele doi și trei, ajungând la 17% în octombrie.

‘Credem că extinderea discountului la prețul petrolului rusesc este un fenomen temporar, așa cum a fost în 2023’, a apreciat Alexei Zabotkin, adjunctul guvernatorului Băncii Rusiei.

Acesta a adăugat că exportatorii ruși de petrol au reușit să-și diversifice rutele de aprovizionare și s-au ajustat la ‘noile realități’ în 2023, când discountul s-a atenuat până la mijlocul anului.