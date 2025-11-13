Lukoil confirmă că toate benzinăriile sale din Bulgaria sunt deplin operaționale

Lukoil a anunțat că toate benzinăriile sale din Bulgaria operează ca de obicei și vor continua să o facă fără întreruperi, informează Novinite.

Într-un comunicat oficial trimis presei, Lukoil a apreciat drept complet false speculațiile care sugerează că rețeaua sa de benzinării din Bulgaria se închide.

Luna trecută, Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești – Lukoil și Rosneft, în urma invadării Ucrainei. Trezoreria SUA a emis o licență care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunțe la orice tranzacții cu Lukoil. Sancțiunile au sporit temerile în Bulgaria privind aprovizionarea cu combustibili înaintea iernii.

Compania a informat că fiecare unitate din rețeaua sa de benzinării din Bulgaria rămâne deschisă și aprovizionată cu combustibil. ‘Nu există motive pentru încetarea activității lor. Benzinăriile au stocuri complete și vor continua să funcționeze normal. Informațiile privind iminenta suspendare a operațiunilor sunt false, speculative și dezinformează’, a precizat Lukoil.

Novinite citează o știre Reuters, preluată de la agenția rusă de presă TASS, conform căreia Lukoil a abordat Departamentul Trezoreriei SUA pentru a cere o extindere a scutirii actuale de sancțiuni pentru anumite operațiuni. Conform informațiilor, firma are nevoie de mai mult timp pentru a-și îndeplini obligațiile existente și pentru a analiza potențialele oferte în vederea vânzării activelor sale internaționale.

Lukoil este unul dintre jucătorii cheie de pe piața combustibililor din Bulgaria iar clarificările companiei sunt menite să risipească zvonurile și să-i asigure pe clienți că aprovizionarea și activitatea rămân stabile, în pofida sancțiunilor internaționale și a presiunilor autorității de reglementare.

Analiștii din domeniul energiei spun că țara are mai multe stocuri de țiței și produse petroliere în afara Bulgariei dar trebuie să le importe înainte ca rețeaua de conducte a Lukoil să intre sub incidența sancțiunilor.