MADR propune reguli mai clare și flexibile pentru accesarea plăților directe din agricultură

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat un proiect de ordin care vizează simplificarea accesului fermierilor la plățile directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin clarificarea definițiilor și adaptarea ecoschemelor la condițiile din teren, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.

‘Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru PNDR și Planul Strategic PAC 2023-2027, a elaborat un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 106/2024, care stabilește cadrul național de implementare a plăților directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)’, se menționează în comunicat.

Conform sursei citate, proiectul de act normativ urmărește simplificarea accesului fermierilor la plăți, clarificarea unor definiții esențiale și adaptarea ecoschemelor la realitățile din teren, în conformitate cu cele mai recente modificări ale Planului Strategic PAC 2023-2027.

Printre principalele modificări se numără stabilirea perioadei de depunere a cererilor de plată pentru campania 2026, clarificarea noțiunilor privind activitatea agricolă, terenul pârloagă și culturile permanente și simplificarea condițiilor pentru definirea ‘fermierului activ’.

De asemenea, proiectul de act normativ urmărește revizuirea mai multor ecoscheme, în vederea reducerii sarcinii administrative și extinderii accesului fermierilor la sprijin, inclusiv pentru fermele mici și pentru cei fără animale, precum și actualizarea regulilor privind sprijinul cuplat în sectorul vegetal și zootehnic și extinderea listei culturilor eligibile în sectorul fructelor.

‘Ne propunem reguli mai clare, mai simple și mai ușor de aplicat, astfel încât sprijinul european să ajungă efectiv la fermieri. Ajustările propuse vin din dialogul cu mediul agricol și din nevoia de a adapta politicile europene la realitățile din fermele românești’, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, citat în comunicat.

Proiectul de ordin se află în transparență decizională și poate fi consultat pe site-ul MADR, la secțiunea ‘Transparență decizională’, subsecțiunea ‘Proiecte de acte normative’.