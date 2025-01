Majoritatea executivilor se așteaptă la creșterea economiei globale și la rezultate mai solide de la GenAI

Aproape 60% dintre directorii executivi din întreaga lume se așteaptă la o creștere a economiei globale în următoarele 12 luni, iar 46% vor să vadă îmbunătățiri ale rentabilității ca urmare a utilizării inteligenței artificiale generative (GenAI), conform celui de-al 28-lea sondaj anual PwC Global CEO Survey 2025, lansat în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos.

Potrivit unui comunicat al companiei de consultanță, volatilitatea macroeconomică (29%) și inflația (27%) rămân principalele riscuri pentru 2025 menționate de directorii executivi la nivel global, dar cu diferențe clare între regiuni.

Conflictul geopolitic este considerat cel mai mare risc în Orientul Mijlociu (41%) și în Europa Centrală și de Est (34%). În Europa de Vest, volatilitatea macroeconomică este în fruntea listei, cu 29%, urmată de riscul cibernetic (27%), lipsa angajaților calificați (25%) și inflația (24%).

‘În România, liderii companiilor manifestă un optimism prudent față de evoluția economiei naționale. Jumătate dintre respondenți cred că economia locală va înregistra o creștere în acest an, iar cealaltă jumătate că va rămâne la fel sau chiar va scădea. Recent, Banca Mondială a estimat un avans de numai 2,1%, în acest an, al PIB-ului național, sub media regiunii și sub prognozele autorităților de la București de 2,5%. Conflictele geopolitice (30%) revin în topul amenințărilor la adresa afacerilor din România, urmate de inflație (23%) și lipsa forței de muncă (23%). Climatul economic și de afaceri va fi mult influențat în 2025 de soluțiile pe care guvernul le va adopta pentru a reduce deficitul bugetar foarte mare și a implementa o consolidare fiscală credibilă pentru a menține economia atractivă pentru investitori’, a declarat Daniel Anghel, country managing partner PwC România.

La fel ca în ultimii doi ani, patru din zece (42%) directori executivi de la nivel global consideră că firma pe care o conduc nu va mai fi viabilă după următorul deceniu dacă vor continua să funcționeze în același mod. Dintre cei care nu se așteaptă să reziste fără schimbări semnificative, 42% citează schimbările din mediul de reglementare ca având cea mai mare influență asupra viabilității lor economice.

Aproape două treimi (63%) dintre respondenți spun că au luat cel puțin o măsură semnificativă în ultimii cinci ani pentru a se reinventa, care au rezultat în marje de profit mai mari în ultimele 12 luni.

Pe măsură ce companiile încearcă să-și reinventeze modelele de afaceri, aproape patru din zece (38%) afirmă că s-au extins în cel puțin un sector nou în ultimii cinci ani – aproximativ o treime (34%) menționând că acest lucru a reprezentat peste 20% din veniturile companiei în această perioadă.

Potrivit comunicatului, mai mult de jumătate dintre directori (56%) au observat creșteri ale eficienței în ceea ce privește timpul angajaților lor în ultimele 12 luni, iar o treime au observat creșteri ale veniturilor (32%).

Cu toate acestea, performanța este oarecum sub așteptările exprimate anul trecut. În 2024, 46% au declarat că se așteaptă să vadă îmbunătățiri ale rentabilității. Un an mai târziu, doar 34% au confirmat acest lucru. Încrederea în inteligența artificială rămâne un obstacol în calea adoptării pe scară mai largă. Doar o treime dintre directorii executivi au declarat că au un grad ridicat de încredere în integrarea tehnologiei în procesele-cheie din cadrul companiei lor.

În ciuda acestui fapt, optimismul cu privire la impactul AI asupra profitabilității este în ușoară creștere față de anul trecut – 49% dintre aceștia așteptându-se la o creștere în următoarele 12 luni. Aproximativ jumătate (47%) se așteaptă să integreze inteligența artificială (inclusiv GenAI) în platformele lor de tehnologie în următorii trei ani, 41% intenționează să o integreze în procesele de afaceri de bază, iar 30% au planuri pentru dezvoltarea de noi produse și servicii.

Directorii executivi sunt la fel de încrezători ca în ediția anterioară a sondajului în perspectivele de creștere a veniturilor propriei companii în următoarele 12 luni – 38% la nivel global (vs 37% în 2024). De asemenea, 42% se așteaptă să crească numărul de angajați cu 5% sau mai mult în următoarele 12 luni – mai mult decât dublu față de procentul celor care se așteaptă la o scădere a numărului de angajați (17%) și în creștere față de 39% anul trecut. Procentul este cel mai ridicat (48%) în rândul companiilor mai mici (afaceri de mai puțin de 100 de milioane dolari) și al celor din sectoarele tehnologiei (61%), imobiliar (61%), private equity (52%) și farmaceutic (51%).

PwC a intervievat 4.701 directori executivi din 109 țări și teritorii, inclusiv din România, în perioada octombrie-noiembrie 2024.