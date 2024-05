Marcel Ciolacu: „Sunt adeptul impozitării progresive / Nu exclud continuare cu cota unică la companii”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri seară, că este adeptul impozitării progresive, dar a precizat că nu exclude nici continuare cu cota unică la companii. El a menţionat, însă, că nu trebuie să fie cotă unică cu excepţii. în funcţie de cum ne convine.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri, la Euronews dacă se gândeşte la o impozitare progresivă.

”Noi avem de îndeplinit o altă reformă, reforma fiscală. Acolo va fi o discuţie amplă unde vom lua hotărârile cele mai bune. Sunt adeptul impozitării progresive, ea este peste tot în lume. În Europa mai este într-un stat care este ca şi mărime cât Bucureştiul şi în Federaţia Rusă şi mi se pare în Bulgaria pe anumite segmente. Noi nu mai avem cota unică. Noi trebuie să lămurim şi acest lucru. Eu nu sunt neapărat, nu exclud continuarea cu cota unică la companii. Dar cota unică trebuie să fie cota unică. O cota unică înseamnă tot sistemul de impozitare. Dacă am hotărât astăzi să fie cota unică, ar însemna că creştem taxe şi impozite”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a precizat că nu exclude nici cota unică.

”Eu nu exclud cota unică. Şi am stat cu oamenii de afaceri şi am văzut şi bunele şi relele, am stat de vorbă şi cu ANAF-ul ca sistem de strângere a taxelor. O cotă unică trebuie să fie unică, nu trebuie să fie o cotă unică cu excepţii pe fiecare, în funcţie de cum ne convine nouă. Pentru că acel mecanism nu mai este sustenabil în an electoral să încercăm să modificăm. De fapt, ne furăm singuri pălăria. Nu putem dezvolta România şi nu putem menţine acest ritm de investiţii din acest moment care e cel mai mare din istoria României. Cred că am ajuns la 42 de miliarde în primele luni. Deci tot ce este deficit este în acest moment depăşit de câte investiţii facem”, a mai transmis Ciolacu.