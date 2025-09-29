Marea Britanie anunță garanții de împrumut de 1,5 miliarde de lire sterline pentru Jaguar Land Rover

Marea Britanie va sprijini producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanție de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (două miliarde de dolari), pentru a ajuta la susținerea lanțului său de aprovizionare, în contextul opririi producției după un atac cibernetic, transmite Reuters.

Oprirea producției Jaguar Land Rover a durat aproape o lună iar Guvernul explorează opțiuni pentru sprijinirea companiei și a lanțului său de aprovizionare, unii furnizori avertizând că se confruntă cu un deficit de numerar semnificativ.

Compania, deținută de grupul indian Tata Motors, are trei fabrici care împreună produc aproximativ 1.000 de mașini pe zi și este responsabilă pentru multe locuri de muncă din zona Birmingham, al doilea mare oraș din Marea Britanie, și din Liverpool. Un studiu publicat vineri arată că unele firme din regiune reduc orele de muncă sau fac concedieri.

Secretarul de stat Peter Kyle a declarat că atacul cibernetic ‘nu reprezintă doar un asalt la adresa unei mărci britanice de prestigiu, ci și la adresa sectorului auto al țării. Aceste garanții de împrumut vor ajuta la susținerea lanțului de aprovizionare și vor proteja locurile de muncă’

Fabricile JLR din Marea Britanie au aproximativ 30.000 de angajați, în timp ce alte aproximativ 100.000 de persoane lucrează pentru firmele din lanțul de aprovizionare. Unele din aceste companii furnizează componente exclusiv pentru JLR, în timp ce altele vând componente și către alți producători auto.

Împrumutul va fi finanțat de mediul privat și garantat de agenția de credit britanică UK Export Finance.