Marea Britanie şi SUA creează un grup de lucru pentru acces la pieţele de capital şi cooperare în domeniul cripto

Guvernele Marii Britanii şi Statelor Unite vor înfiinţa un organism comun menit să reducă birocraţia pentru companiile care doresc acces la pieţele de capital de pe ambele maluri ale Atlanticului şi să îmbunătăţească cooperarea în privinţa activelor cripto, a anunţat luni Ministerul britanic de Finanţe, transmite Reuters.

Noul organism, denumit Transatlantic Taskforce for Markets of the Future, va prezenta în 180 de zile recomandări privind modalităţi de consolidare a colaborării pe termen scurt, dar şi opţiuni pe termen lung, inclusiv în ceea ce priveşte pieţele digitale angro.

Decizia de creare a grupului de lucru a fost aprobată săptămâna trecută de ministrul britanic de Finanţe Rachel Reeves şi de secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent, în timpul vizitei de stat a preşedintelui Donald Trump la Londra.

Organismul va fi condus de oficiali ai ministerelor de finanţe din ambele ţări şi va include şi reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare.

Marea Britanie încearcă să-şi menţină competitivitatea în servicii financiare după pierderile suferite în urma Brexitului, în contextul în care mai multe companii şi-au mutat listările principale pe bursele din SUA.

În privinţa criptomonedelor, Londra a optat pentru apropierea de modelul american, bazându-se pe reglementările existente, în contrast cu Uniunea Europeană, care a introdus un cadru legislativ complet nou.