Mașinile Tesla destinate pieței americane nu vor mai avea componente fabricate în China

Tesla cere acum furnizorilor săi să excludă în producția mașinilor sale destinate pieței din SUA componentele fabricate în China, a anunțat publicația Wall Street Journal (WSJ), citând surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, transmite Reuters.

Deja Tesla și furnizorii săi au înlocuit unele componentele fabricate în China cu componente din alte zone. Producătorul american de vehicule electrice (EV) vrea ca în următorii doi ani să renunțe la toate componentele fabricate în China pentru mașinile sale destinate pieței din SUA. Directorii Tesla se luptă cu incertitudinile provocate de războiul comercial dintre SUA și China, ceea ce face dificilă pentru Tesla adoptarea unei strategii coerente privind prețurile, conform WSJ.

În ultimii doi ani Tesla a sporit proporția componentelor fabricate în America de Nord pentru fabricile sale din SUA, anunța Reuters în aprilie.

Conform datelor privind vânzările de mașini noi pe piața chineză în octombrie, vânzările de mașini Tesla produse în China au scăzut cu 9,9%, la 61.497 unități, după un avans de 2,8% în septembrie.

Vânzările de vehicule Model 3 și Model Y fabricate la fabrica Tesla din Shanghai, inclusiv exporturile către Europa, India și alte piețe, au scăzut cu 32,3% luna trecută.