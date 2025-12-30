Gigantul american Meta a cumpărat startup-ul de AI Manus cu două miliarde de dolari, adică exact la evaluarea pe care i-ar fi dat-o o nouă rundă de finanţare aflată în plină negociere.

Manus este o companie cu sediul în Singapore, specializată în dezvoltarea agenţilor de inteligenţă artificială, pe care îi vinde companiilor mici şi medii.

Agenţii companiei pot realiza sarcini generale, precum crearea de itinerarii pentru călătorii, verificarea CV-urilor şi analizarea evoluţiei acţiunilor la bursă.

Înainte să se mute în Singapore, Manus avea origini chinezeşti, având sedii în Beijing şi Wuhan. Acum, Meta spune că, după achiziţionare, startup-ul va tăia orice legături cu investitorii chinezi şi va opri toare operaţiunile derulate în China.

După achiziţie, Manus va continua să funcţioneze ca şi până acum, dezvoltând în continuare aceleaşi tehnologii. Specialiştii startup-ului vor lucra pentru Meta, integrând agenţii de AI dezvoltaţi în produsele companiei americane.

Cumpărarea Manus vine după ce Meta a investit masiv în atragerea experţilor în AI pentru dezvoltarea de noi modele lingvistice, ca urmare a eşecului înregistrat cu modelele deschise Llama.

În acelaşi timp, Meta a promis administraţiei americane că va investi peste 600 de miliarde de dolari pentru a-şi dezvolta infrastructura necesară inteligenţei artificiale în Statele Unite.