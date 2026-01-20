Meta, acuzată în Marea Britanie că ”închide ochii” la reclame pentru cazinouri ilegale

Comisia pentru jocuri de noroc din Marea Britanie acuză Meta Platforms, proprietara Facebook şi Instagram, că permite în mod deliberat promovarea cazinourilor online ilegale pe platformele sale, susţinând că firma ”este fericită să continue să ia bani de la infractori”, transmite Reuters.

Tim Miller, director general al autorităţii independente, a declarat luni, la conferinţa ICE Barcelona, că orice utilizator care a petrecut măcar puţin timp pe platformele Meta ”cel mai probabil a văzut reclame” pentru operatori ilegali de gambling.

Potrivit acestuia, numeroase reclame promovează site-uri care nu participă la programul britanic ”GamStop”, mecanismul naţional prin care jucătorii se pot auto-exclude de la platformele licenţiate. În plus, Miller a respins ca fiind ”pur şi simplu falsă” afirmaţia Meta conform căreia nu ar fi ştiut despre astfel de reclame până la notificarea oficială.

El a subliniat că biblioteca publică de reclame a Meta permite identificarea directă a companiilor care declară explicit că sunt ”Not on GamStop”.

”Este practic o fereastră către activitate criminală. Dacă noi le putem găsi, şi Meta poate. Pur şi simplu aleg să nu se uite”, a spus el.

Miller a afirmat că progresele făcute împreună cu Meta pentru eliminarea publicităţii ilegale sunt ”foarte limitate”, adăugând că nu crede că firma nu ar putea folosi propriile instrumente de filtrare a cuvintelor cheie pentru a bloca astfel de reclame.

”Impresia pe care o lasă este că sunt destul de fericiţi să întoarcă privirea şi să continue să ia bani de la infractori şi escroci până când cineva face scandal”, a conchis oficialul.

Meta a fost contactată pentru un punct de vedere.