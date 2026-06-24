Meta lansează trei noi modele de ochelari inteligenţi

Gigantul american Meta a anunţat lansarea a trei perechi de ochelari smart sub brand propriu, care promit funcţii de inteligenţă artificială şi vin la un preţ mai mic.

Cele trei modele noi vor fi comercializate sub numele Meta Fury, Meta Adventurer şi Meta Glasses by Kylie Jenner. Niciunul nu are inscripţionat brandul Ray-Ban, deşi sunt realizaţi în colaborare cu EssilorLuxottica.

Toate cele trei modele încearcă să ofere un design cât mai apropiat de cel al ochelarilor obişnuiţi. Dacă Adventurer au un aspect mai neutru, Fury sunt mai pătrăţoşi, în vreme ce Glasses sunt mai ovali.

Din punct de vedere tehnic, cele trei modele nu diferă prea mult. Specificaţiile interne sunt aceleaşi cu cele de la Ray-Ban Meta Optics Styles, dar cu o autonomie mai mare.

Atât suportul pentru nas, cât şi vârfurile ramelor sunt ajustabile permiţând un anumit nivel de reglare pentru o mai bună potrivire pe cap. Pot fi folosite lentile de vedere cuprinse între -12 şi +2,25.

Noii ochelari Meta folosesc primul AI dezvoltat de noua divizie de Superinteligenţă a companiei, Muse Spark, cu care utilizatorii pot interacţiona prin vorbirea naturală.

Oficialii Meta promit că vor exista, ulterior, update-uri pentru protejarea intimităţii, fără să menţioneze care vor fi acestea. Menţiunea vine în contextul în care compania vrea să activeze funcţii de recunoaştere facială pe ochelarii vânduţi.

Renunţarea la brandul Ray-Ban a fost făcută în ideea reducerii preţului de vânzare. Meta Adventurer şi Meta Fury costă de la 300 de dolari, cu 80 de dolari mai ieftini decât Ray-Ban Meta Gen 2. Modelul Glasses va avea un preţ de pornire de 400 de dolari.