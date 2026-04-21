Ministerul Energiei: Furnizarea apei calde a fost reluată progresiv, în cazul consumatorilor afectați de incendiul de la CET Vest

Furnizarea apei calde a fost reluată progresiv până la orele prânzului în cazul consumatorilor afectați de incendiul izbucnit luni noaptea în incinta CET București Vest, a anunțat marți Ministerul Energiei.

‘În ceea ce privește alimentarea cu energie termică, în cursul dimineții au fost afectate aproximativ 2.300 de blocuri, dintr-un total de 9.216. Până la orele prânzului, furnizarea a fost reluată progresiv, prin reconfigurarea sistemului și demersurile realizate împreună cu operatorii implicați. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, monitorizează în continuare situația și menține legătura permanentă cu toți operatorii din sector, inclusiv ELCEN, pentru asigurarea continuității alimentării și revenirea completă la funcționarea normală’, se arată într-un comunicat al instituției.

Ca urmare a incendiului izbucnit în noaptea de 20 aprilie în incinta CET București Vest, aparținând Electrocentrale București (ELCEN), Bogdan Ivan s-a deplasat de urgență la fața locului și a dispus măsuri pentru limitarea efectelor incidentului, asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică, precum și pentru stabilirea intervențiilor necesare reluării în condiții de siguranță a activității CET.

Potrivit Ministerului Energiei, la momentul producerii incendiului, o singură stație de 110 kV, IREMOAS, a rămas fără tensiune, însă alimentarea a fost restabilită rapid, fiind întrerupți 7 MW pentru o perioadă de aproximativ 8 minute. Nu au fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din municipiul București, funcționarea sistemului fiind asigurată în parametri normali prin Sistemul Energetic Național, operat de Transelectrica.

‘Din evaluările preliminare, incendiul a cuprins două transformatoare de 110/6 kV destinate alimentării serviciilor interne ale centralei, fără a afecta transformatoarele centralei cu ciclu combinat. Incendiul a fost lichidat în cursul nopții, iar în prezent este în desfășurare procedura de stabilire a intervențiilor tehnice necesare pentru reluarea activității în condiții de siguranță’, se mai precizează în comunicat.

Electrocentrale București SA a anunțat, marți dimineața, că funcționarea CET București Vest este oprită temporar din cauza incendiului produs luni seara în incinta centralei, consumatorii arondați fiind preluați de CET Grozăvești pentru asigurarea continuității furnizării agentului termic.