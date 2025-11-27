Ministerul Finanțelor a împrumutat miercuri un miliard de lei de la bănci

Ministerul Finanțelor (MF) a împrumutat, miercuri, un miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat și una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Ministerul a împrumutat 500 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni cu o maturitate reziduală la 92 luni și un randament mediu de 6,92% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,292 miliarde de lei.

Joi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit miercuri pentru obligațiuni.

De asemenea, MF a împrumutat 500 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont cu maturitatea la 12 luni, la un randament mediu de 6,14% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,479 miliarde lei.

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat, în luna noiembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 945 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni.

Suma totală, de 7,745 miliarde lei, este cu 245 milioane de lei mai mică față de cea care a fost programată în luna octombrie a acestui an, de 7,99 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.