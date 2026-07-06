Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Tezaur cu dobânzi de până la 7,15% neimpozabile

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,25%, 6,75% și, respectiv 7,15%, conform unui comunicat al instituției.

Emisiunea se derulează în perioada 6 iulie – 7 august 2026.

Titlurile de stat au valoare nominală de un leu și sunt emise în formă dematerializată.

Potrivit Ministerului Finanțelor, titlurile pot fi cumpărate astfel: între 6 iulie și 5 august 2026, prin platforma Ghișeul.ro și între 6 iulie și 6 august 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului; între 6 iulie și 7 august 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului; între 6 iulie și 6 august 2026 în mediul urban și 6 iulie și 5 august 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investirea în titluri de stat sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experiență complet digitalizată și eficientă, Ministerul Finanțelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal.